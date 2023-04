WWE RAW 17 DE ABRIL 2023 .— Bobby Lashley fue el ganador de la campal en honor a André el Gigante de este año, pero se quedó frustrado por no tener una lucha en WrestleMania. El hércules de ébano no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, y este lunes se medirá en lucha no titular con el Campeón de los Estados Unidos, Austin Theory. Si gana Lashley, seguramente después querrá un duelo más, ahora con el cinturón en juego. ¿Podrá Theory frenar al coloso? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Simmons Bank Arena, en North Little Rock, Arkansas.

Por cierto, Lashley enfrentó la semana pasada a Bronson Reed, y su match terminó empatado por doble conteo fuera, así que habría que esperar que Reed busque ajustar cuentas.

La semana pasada, Lita fue atacada antes de la lucha en la que, junto a Becky Lynch, defendería el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Su lugar fue ocupado por Trish Stratus, y el resultado no fue positivo, pues perdieron los cinturones ante Raquel Rodríguez y Liv Morgan. Tras el encuentro, Stratus atacó a Lynch, y es probable que ella también haya atacado antes a Lita. La rubia revelará toda la verdad en este episodio.

Además, Brock Lesnar estará presente para contestar el reto que le lanzó Cody Rhodes para un duelo mano a mano en Backlash.

WWE Raw 17 de abril 2023

The Bloodline sin Roman Reigns abrieron el programa, y Paul Heyman tomó el micrófono para hablarnos de un hecho histórico; no obstante, fueron interrupidos por The Judgment Day.

Tras un breve careo, Paul Heyman habló de negocios en los que dio a entender de que van a ayudarse mutuamente a deshacerse de sus rivales en sendos combates que tendrán en el programa.

Solo Sikoa se puso junto a Heyman y fue encarada por Rhea Ripley, aunque no pasó a mayores mientras Heyman seguía explicando su plan, mientras anunciaba el primer combate entre Solo Sikoa y Rey Mysterio, disculpándose de antemano con Dominik

WWE RAW 17 de abril 2023 | Resultados en vivo | Bobby Lashley vs. Austin Theory 1. Solo Sikoa vs. Rey Mysterio En este combate inédito, Solo Sikoa empezó dominando al flamante miembro del Salón de la Fama WWE, quien no atinaba a reaccionar, hasta que finalmente encontró una apertura haciéndolo tropezar contra el esquinero, y segundos después, lo sacó del ring. Rey continuó con su ofensiva rápida y Solo intentaba neutralizarlo con su estilo agresivo, frenándole el ímpetu con un Samoan Drop. Rey contraatacó con un 619 seguido de una plancha, pero no pudo concretar la victoria. Rey iba a conectar un segundo 619, pero la llegada de The Usos lo distrajo, aunque los ex Campeones fueron sorprendidos por los miembros de LWO. Rey finalmente conectó otro 619, pero falló una plancha y Solo aprovechó. El Final Samoan Spike y se acabó el combate para Rey. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen desempeño de ambos luchadores

Contras Los miembros de LWO, masacrados.



Tras el combate, The Usos y Solo Sikoa remataron a todos los miembros de LWO.

WWE RAW 17 de abril 2023 | Resultados en vivo | Bobby Lashley vs. Austin Theory 2. Bianca Belair vs. Dakota Kai Ambas iniciaron forcejando, hasta que Bianca fue llevando las cosas a su favor luego de conectar un Dropkick. Dakota contraatacaría con la misma maniobra cuando ambas salieron del ring e hizo que Bianca se estrellara contra el poste. Tras el corte comercial, ambas contraatacaron sendas ofensivas, logrando algunas cuentas de dos. Bianca intentó un KOD, pero Dakota lo bloqueó y la tomó del cabello. Sin embargo, cuando la tenía arrinconada en la esquina, falló una patada y Bianca aprovechó, mientras que Bayley e Iyo se lamentaban. El Final KOD de Bianca y se acabó. Valoración 4.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Bianca sigue intratable como Campeona.

Contras No había dudas en el resultado, aunque se esperaba más de Dakota.



Pobre Dakota, no merece jobear asi :(.

Paul Heyman le preguntó a The Judgment Day si quedaron satisfechos con lo sucedido con Rey Mysterio y les dijo que espera que hicieran lo mismo contra Kevin Owens, Sami Zayn y Matt Riddle.

Cody Rhodes llegó al ring para llamar a Brock Lesnar. Quien llegó fue Adam Pearce para decirle que ni siquiera debería estar aquí porque no cuenta con el alta para competir.

Cody estaba a punto de abandonar, pero decidió volver armado con una silla y Pearce llamó a los miembros de seguridad. Brock Lesnar apareció y Pearce le hizo saber que se dará la lucha entre ambos en Backlash, pero le pidió que no hiciera nada.

Sin embargo, Cody no tuvo paciencia y atacó a todos los miembros de seguridad, mientras era provocado por Lesnar, quien eventualmente se fue.

Tras limpiar el ring, Cody tomó el micrófono para decirle a Lesnar que era un cobarde.

WWE RAW 17 de abril 2023 | Resultados en vivo | Bobby Lashley vs. Austin Theory 3. Seth Rollins vs. The Miz Esta fue la primera aparición de Seth Rollins desde el desplante que sufriera en el Raw después de WrestleMania, poniéndole tierra a rumores sobre un posible descontento. The Miz no le dio tiempo para continuar su entrada que empezó a atacarlo antes de que llegara siquiera al ring. Cuando ingresaron, Rollins se recuperaría y fue quien tomó el control al sacar al Miz del ring y continuar su castigo afuera. Tras el comercial, la acción volvería al ring y los intercambios ofensivos de parte y parte tuvieron al público encendido, con un apoyo mayoritario a Rollins, quien sufría con una cruceta que The Miz le aplicaba. Tras salir del asedio, Rollins venció en el forcejeo a Miz sobre la tercera cuerda y conectó un combo de Superplex y Falcon Arrow El Final Pisotón de Rollins Valoración 7.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Miz dio un gran combate, a diferencia de como había sido sus últimas presentaciones.

Contras Nada en particular.



WWE RAW 17 de abril 2023 | Resultados en vivo | Bobby Lashley vs. Austin Theory 4. Austin Theory vs. Bobby Lashley Ambos retomaron la rivalidad que tuvieron el año pasado alrededor del Campeonato de los Estados Unidos y la agresividad era notoria, ya que ninguno se olvidaba de aquellos momentos en que tuvieron feroces batallas. Tras un ataque inicial de Theory, Lashley retomó el control cuando salieron del ring, haciendo que su rival impacte contra el poste metálico. Theory también tuvo cón qué contraatacar aplicándole un llaveo a ras de la lona a Lashley y forcejénadole de igual a igual al All Mighty, quien no se dejaba intimidar y recurrió a su clásifca ofensiva demoledora. Sin embargo, Theory no se daba por vencido. El Final Mientras ambos forcejeaban en el esquinero, Bronson Reed llegó para atacar a Lashley. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate, y muy intenso

Austin Theory ha progresado enormemente en el ring. Contras La intervención de Bronson Reed durante el combate.



Reed continuó castigando a Lashley afuera del ring, pero este logró recuperarse e intentar un Hurt Lock. Sin embargo, Theory volvió a interferir dándole una patada y Reed remató al Todopoderoso con un Tsunami.

Trish Stratus llegó al ring y llegó para tomarse todo el crédito de la evolución de la división femenil de WWE y pidió al público que le agradeciera.

Trish dijo que no era segundona de nadie y admitió que fue quien sacó a Lita de combate y se hizo responsable de que Becky perdiera su título, luego de lo cual, decidió ponerle fin a esa “farsa” de amistad.

Trish volvió a resaltar que no es la segundona de nadie y dejó en claro que es la más grande de todos los tiempos.

WWE RAW 17 de abril 2023 | Resultados en vivo | Bobby Lashley vs. Austin Theory 5. Chelsea Green y Sonya Deville vs. Candice LeRae y Mia Yim Esta fue una revanchade la lucha que tuvieron hace varias semanas, cuando las rudas se hicieron de un lugar en WrestleMania, mientras las Campeonaas de Parejas estaban en la mesa de comentaristas observando atentamente. Michin y Candice empezaron con gran impetu, hasta que Chelsea aprovechó un descuido de Candice y la mantuvieron aislada por un rato. Michin reingresó y tuvo algo de ofensiva, pero Sonya intentó ganar con trampa y la réferi la sorprendió, aunque Chelsea llegó para ayudarla. El Final Con rompecaras, Chelsea logró la victoria sobre Michin. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Chelsea Green está obteniendo resultados.

Contras Nada de nada para Michin y Candice LeRae

Combate para el olvido.

Tras el combate, Chelsea Green provocó a las campeonas para tomar ventaja antes de su enfrentamiento de este viernes en SmackDown.

WWE RAW 17 de abril 2023 | Resultados en vivo | Bobby Lashley vs. Austin Theory 6. The Judgment Day vs. Kevin Owens, Sami Zayn y Matt Riddle Tras unos minutos de prooocacio´n, finalmente KO y Priest iniciaron la acción, y luego continuó Bálor, quien ya no parecía sentir los estragos de su combate en WrestleMania y empezó a pisotear a su rival, con Rhea aprovechando el descuido del réferi para atacarlo. En el ring, los rudos lograron neutrlalizar a Sami y KO, y Riddle finalmente vio acción y se las arreglaba para montar una buena ofensiva sobre sus tres rivales, hasta que Priest lo frenó y le aplicó un Chokeslam contra el borde del ring. Riddle siguió asediado por varios minutos, hasta que Riddle llegó a su esquina y llegó el turno de Sami Zayn, quien limpió la casa y logró una cuenta de dos sobre Dominik, pero Rhea Ripley lo mandó a volar. Mientras tanto, en el ring, todo el mundo tuvo tiempo para atacar, hasta que Rhea Ripley volvió a impedir un ataque de Sami y el réferi la echó. Dominik quiso aprovechar, pero Sami supo lo que se venía y le aplicó un Blue Thunder Bomb. KO ingresó y fue dominiado luego de que fallara un Senton, aunque Sami llegó al rescate y mantuvieron a Bálor aislado. El Final Floating Bro y victoria para Riddle y compañía. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen encuentro y mejor final con esa guerra en el ring.

Contras Nada malo.



The Usos llegaron para atacar a los ganadores, pero los de LWO aparecieron para emparejar las cargas y se armó el caos en el ring. Los buenos se quedaron con el ring.