WWE presentó un nuevo episodio de Monday Night Raw este lunes, y la creencia general es que fue un buen programa, en gran medida por el hecho de que Vince McMahon ya no está influyendo en los grandes cambios, como sí ocurrió en el Raw luego de WrestleMania 39. Sin embargo, los cambios de planes siempre han sido materia de discusión, porque siempre suele haber uno o más afectados.

► Damage CTRL y otros afectados por cambios en el reciente WWE RAW

Precisamente, Sean Ross Sapp informó recientemente vía Fightful Select que se eliminó un segmento de Damage CTRL del WWE RAW esta semana, sin precisar el motivo por el cual esto sucedió. PW Insider dio un alcance a este reporte, indicando que el programa del lunes sufrió cambios en varios segmentos tras bastidores, que involucraba a Superestrellas de la división femenil, lo cual llevó a bastantes superestrellas de la WWE infelices.

“Hubo varios segmentos detrás del escenario que involucraron talentos femeniles cortados del Raw del lunes pasado, lo que llevó a algunos talentos muy infelices, según nos dijeron. Los cortes ocurrieron muy tarde y, en al menos un caso, el material ya estaba filmado.”

Aparte del caso específico de Damage CTRL, no se señaló qué Superestrellas de la WWE están descontentas en este momento. Obviamente, no es algo que se pueda conocer con facilidad, aunque las especulaciones nunca están de más en este punto. No obstante, lo mismo se decía de Seth Rollins hace unos días, y este apareció en el programa del lunes, a la vez que se desmintió un presunto descontento del Visionario por lo ocurrido hace un par de semanas.