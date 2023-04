No se le da mal comentar combates, pero todos queremos que Thunder Rosa haga otra vez lo que mejor sabe: luchar. AEW le ha dado un rol temporal, y esto nos dejaba entrever que su alta competitiva iría para largo, como igualmente destilaron sus palabras del pasado enero en Busted Open Radio.

«Ya que hablamos de AEW, probablemente vuelva a la carretera bastante pronto. No para luchar, sino que saldré en AEW y daré la cara y estaré cerca de todo esto. Será bueno estar cerca de todos y ver cómo las cosas se desarrollan».

► Thunder Rosa tumba las expectativas

Durante el agitado fin de semana de WrestleMania 39, Thunder Rosa no hizo su regreso al ring, pero sí formó parte de varias firmas de autógrafos y de una particular “Busted Open Radio WrestleMania Party”, que se celebró el 1 de abril desde el local Whisky a Go Go, ubicado en Los Ángeles.

Allí, “la Mera Mera” ofreció nueva actualización de su estado físico. Poco alentador.

«Bueno, es una pregunta que todo el mundo me ha hecho en la firma de autógrafos. Desgraciadamente, no me han dado el alta y no creo que me la den pronto. Necesito otra resonancia magnética».

Las dolencias que atañen a Rosa la mantienen desde el pasado verano inactiva, teniendo que dejar vacante el Campeonato Mundial Femenil AEW tres meses después. Ojalá ese gran anuncio prometido por Tony Khan para mañana sea el retorno competitivo de la mexicana.