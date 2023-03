La última vez que “Tony Khan huge announcement” fue tendencia en Twitter, el pasado mes, muchos quedaron un tanto decepcionados. Se esperaba la concreción de un tercer show luchístico en Warner Bros. Discovery, pero a cambio, Adam Cole se encargó de desvelar la existencia de AEW: All Access, “reality” estrenado este miércoles.

Y es que se da por hecho en las últimas semanas que AEW tendrá una cuarta hora televisiva en la línea de Dynamite y Rampage. Concretamente, sobre la franja horaria de los sábados por la tarde, con posible estreno para julio.

Y tal vez el anuncio no se haga esperar mucho más. Durante la rueda de prensa concedida ayer como previa de ROH Supercard of Honor, Tony Khan dijo tener “apasionantes noticias” por compartir la próxima semana en Dynamite, que cree gozarán de mucha repercusión.

El cartel hasta ahora anunciado para el siguiente episodio de Dynamite, a celebrarse desde la USB Arena de Elmont (New York, EE.UU.) ya contaba con suficientes alicientes, pero ahora tenemos uno más a la hora de estar atentos al show.

It's TITLES vs. CAREER!#AEW World Tag Team Champs #TheGunns (@theaustingunn @coltengunn) will defend their titles against #FTR (@daxftr @cashwheelerftr) who will put their careers at #AEW on the line THIS WEDNESDAY at #AEWDynamite, LIVE from Long Island at 8pm ET/7pm CT on TBS! pic.twitter.com/N9Q9a8v7fk