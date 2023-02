Thunder Rosa habla de su papel como comentarista de AEW

Thunder Rosa anunció el pasado 14 de febrero que se había unido al equipo de comentaristas en español de AEW. Esto después de que la luchadora estuviera fuera de actividad desde agosto de 2022 debido a una lesión en la espalda que la obligó a renunciar al Campeonato Femenino de AEW.

En una entrevista en Busted Open Radio, Rosa compartió que está trabajando como comentarista en todos los programas de AEW, lo que incluye traducir la acción en vivo y entrevistar a los luchadores para promocionar el programa. También está tomando clases de radiodifusión para mejorar en su nuevo papel.

“Es como todo el espectro del programa. Hacer comentarios, y lo he dicho antes, no es una tarea fácil. Uno, muchas veces estamos traduciendo en vivo parte de la acción que está sucediendo . Si alguien corta una promoción, tenemos que traducir ‘así’. Como puedes imaginar, tu cerebro está sobrecargado, tienes la música y la gente . No es una tarea fácil. Estoy muy emocionada de que la compañía haya podido darme otra plataforma para desarrollar las otras habilidades que Tengo. Tengo excelentes críticas, estoy trabajando en eso aún más. Sentí que era una necesidad para mí comenzar a tomar clases de radiodifusión porque estoy haciendo esto más y quiero mejorar. Tengo que ser un campeona en esto y ser lo mejor que puedo ser”, dijo en la plática.

En cuanto a su recuperación, Rosa se está tomando su tiempo y asegurándose de estar mental y físicamente lista para su regreso al ring. Está enfocada en trabajar en sus habilidades y mejorar para dar lo mejor de sí misma en el ring. La luchadora también se sintió identificada con los comentarios de Adam Cole sobre tener una perspectiva diferente después de una lesión importante.

“Me estoy tomando mi tiempo y la rehabilitación va bien. De hecho, levanté, hice peso muerto por primera vez, cinco libras pequeñas. Me siento mucho más fuerte. “Quiero asegurarme de que cuando regrese al ring esté lista mental y físicamente. Quiero dar el mejor espectáculo que pueda y viene la nueva Thunder Rosa. Me estoy enfocando en mí y en lo que necesito. Que hacer cuando regrese. Cuando regrese, todos sabrán que voy a regresar. Cada revés es una oportunidad para trabajar en cosas en las que tú no trabajas. Estoy haciendo mi tarea ahora. La misma persona que se fue. Hace siete meses no puedo volver”.