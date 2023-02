Islam Makhachev responde acusaciones de Dan Hooker

El campeón del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, ha respondido a las afirmaciones de Dan Hooker de que hizo trampas utilizando una vía intravenosa antes del UFC 284.

Durante una reciente entrevista con Red Corner MMA, Makhachev respondió a las acusaciones de engaño de Hooker.

“No quiero hacer ningún comentario al respecto. Hay expertos que trabajan con la UFC – USADA, me hicieron pruebas antes de la pelea y después de la pelea, cuatro veces en total”, dijo Makhachev. “Alguien publicó una foto con una marca en mi vena, pero la cuestión es que ellos tienen su propia comisión local en Australia y tomaron una muestra de sangre durante la semana de la pelea, el miércoles. Y luego el jueves tuvimos la sesión de fotos por lo que algunos luchadores están tratando de empujar esta narrativa, pero USADA no tiene ningún problema con eso.”

Los luchadores de la UFC, incluido Makhachev, tienen permitido el uso de sueros de forma muy limitada. Por ahora, no hay pruebas directas de irregularidades por parte de Makhachev antes de UFC 284. Makhachev y Hooker lucharon en UFC 267, con Makhachev llevándose a casa la victoria por sumisión. Se suponía que Hooker regresaría a finales de este año en UFC 285 antes de sufrir una lesión reciente.

Volkanovski, antes de los tweets de Hooker, pareció burlarse del supuesto uso de sueros por parte de Makhachev durante una entrevista reciente. Espera obtener una revancha inmediata con Makhachev a finales de este año. La USADA ha puesto en marcha una investigación sobre las acusaciones de Hooker contra Makhachev y le traeremos las últimas noticias en cuanto estén disponibles.