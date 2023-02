Lo que Sonnen no entendió del ranking actualizado

El ex aspirante al título de la UFC en dos divisiones Chael Sonnen cree que el panel de clasificación de la promoción cometió un error en la actualización más reciente.

Durante un reciente video subido a su canal de YouTube, Chael Sonnen se centró en una decisión de clasificación que no se ha convertido en un tema prominente desde la actualización del martes – el estado de peso ligero de Alexander Volkanovski.

“Ellos (panel de rankings) me mantuvieron simultáneamente (clasificado en peso medio y semipesado)… Tenía algo que ver con que mientras hubiera competido en la categoría de peso en los últimos 12 meses, era elegible para permanecer clasificado“, dijo Sonnen. “Cuando vi la clasificación hoy… ¿dónde está Volkanovski? Esa fue la única parte que no pude entender“

“¿Por qué no estaba clasificado en la categoría de peso en la que acaba de competir? ¿Qué le hizo no elegible para una clasificación? ¿Qué lo descalificó para ser considerado?” Sonnen preguntó. “Solo puedo remontarme a mi propia situación en 2012. Nada me lo impidió siempre y cuando haya competido allí una vez en los últimos 12 meses… Deberíamos echar un vistazo a Volkanovski, que acaba de vencer a tu campeón, según muchos. E incluso si sólo quieres mostrar respeto al resultado de la pelea… todavía lo pondría en el número dos, creo”.

Para algunos, el lugar de Volkanovski en la categoría de peso superior debería cimentarse a través de su condición de campeón. Y además de los aficionados que creen que hizo lo suficiente para ganarse el galardón, el propio rey del peso pluma piensa que tuvo mala suerte de no salir con el oro extra.