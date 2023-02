Desde agosto incapacitada para luchar por problemas serios de espalda que no podía seguir arrastrando, se echa de menos la presencia de Thunder Rosa.

Desafortunadamente, los horizontes de su recuperación han venido postergándose. Primero se mencionó enero como fecha de su reaparición, con el rumor de que serviría de compañera a Saraya en el combate que esta disputó contra Britt Baker y Jamie Hayter durante el episodio de Dynamite del 11 de enero. Finalmente, Toni Storm hizo dupla con Saraya.

Posteriormente, se mencionó el mes de febrero, pero de momento, Rosa no ha hecho regreso alguno… como competidora. Porque la semana pasada, “la Mera Mera” hizo acto de presencia como invitada especial a la mesa de comentaristas en español de Dynamite, cuyo episodio discurrió al amparo del Conty Coliseum de El Paso (Texas).

Y es que de algún modo, Rosa ya sugirió el pasado mes una suerte de regreso.

Y en las últimas horas, Thunder Rosa ha hecho oficial su nuevo rol.

Exciting news, #AEW fans! While my recovery continues, I'll join @AEW as a Spanish commentator & on-screen personality. I'm thrilled to be able to serve Spanish-speaking fans in this unique way. Health is a journey with ups and downs. Meanwhile, I'll see you from the booth!