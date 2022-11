Thunder Rosa renunció al Campeonato Mundial Femenil AEW

Desde el pasado 24 de agosto Thunder Rosa está fuera de acción luego de anunciar que no podría volver a competir durante un tiempo indefinido a causa de una lesión, que eventualmente conocimos que era algo que afecta a su espalda, y que llevaba algún tiempo arrastrando. Toni Storm tomó su lugar como Campeona Interina AEW, y luego lo hizo Jamie Hayter tras vencer a Storm en Full Gear. Teniendo en cuenta que no existe una fecha de retorno en el horizonte. De hecho, Tony Khan había considerado en los últimos días la opcíon de despojarle de su título.

Renee Paquette anunció durante el reciente episodio de AEW Dynamite esta noche que Thunder Rosa y AEW habían llegado a un acuerdo para despojar a La Mera Mera del Campeonato Mundial Femenil AEW, en virtud del prolongado tiempo que ha estado fuera de acción por lesión, así como la falta de certeza en referencia a una fecha de regreso.

Luego de este anuncio, Renee Paquette presentó a Jamie Hayter como la Campeona Mundial AEW, ya titularizada, y esta fue recibida por una gran ovación de la multitud de Chicago. Britt Baker interrumpió la promo y dijo que el término «interino» ya no será usado. Además, con este anuncio, el reinado de Toni Storm que culminó en Full Gear, será considerado sin ese término.

Por su parte, Thunder Rosa deja el título sin tener la posiblidad de defenderlo en el ring ante Toni Storm en All Out, que era la lucha inicialmente pactada antes de su ausencia. La mexicana deja de ser la Campeona tras 172 días y dejó un emotivo mensaje a sus fanáticos en su cuenta de Twitter.

Thank you #ThunderArmy for all the support and @aew for being there for me. Dream-like moments happened in this run, and this is not how I wanted to lose the championship, but you deserve a present champion; on to the next chapter.

— Thunder Rosa (@thunderrosa22) November 24, 2022