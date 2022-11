The Elite se burló de CM Punk durante su lucha en AEW Dynamite

En la más reciente edición de AEW Dynamite, se llevó a cabo el segundo comabte de la serie del mejor de siete entre los actuales Campones de Tríos AEW, Death Triangle (PAC, Penta el Zero M y Rey Fénix), y The Elite (Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson).

Sin embargo, aquí lo interesante no fue el que Death Triangle ya esté 2 a 0 en victorias sobre The Elite, sino las referencias y burlas de estos a CM Punk. Y es que, durante la lucha, se dedicaron a burlarse de cosas que sucedieron con Punk en AEW.

► Así se burló The Elite de CM Punk en AEW Dynamite

La priemra burla provino de Matt Jackson, quien exageradamente se burló de cuando CM Punk se cayó y no pudo aplicar el Buckshot Lariat:

Luego, Kenny Omega mordió en el brazo a PAC, tal cual como el hoy ay despedido Ace Steel lo mordió a él, durante la pelea de Steel y Punk en contra de The Elite, tras bambalinas del PPV All Out 2022.

Kenny Omega: 23h59 “As pessoas precisam superar o que rolou na briga pós All Out” 00h00:#AEWDynamite

Y, finalmente, Omega le aplicó el GTS a PAC:

Los fanáticos volvieron a corear «F*ck CM Punk!» Sin duda alguna, todos estos detalles siguen alejando a CM Punk de AEW, y llevándolo mucho más rápido hacia la orilla de WWE. De momento, Phil Brooks no se ha pronunciadoo al respecto.

