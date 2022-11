AEW RAMPAGE 18 DE NOVIEMBRE 2022 .— A un día de Full Gear, tendremos un duelo de altísimo nivel en Rampage, que será, además, un sueño cumplido para Eddie Kingston. El eterno admirador de la All Japan de los 90s, enfrentará (acompañado de Ortiz) al último sobreviviente de una edad dorada: Jun Akiyama, quien tendrá como compañero de equipo al as de DDT, Konosuke Takeshita. Un encuentro imperdible. La acción de AEW Rampage se emite desde el Prudential Center, en Newark, New Jersey.

En la semifinal del torneo AEW World Title Eliminator, Ricky Starks enfrentará al enorme Lance Archer.

Hook defenderá el Campeonato FTW frente a Lee Moriarty, integrante de The Firm, quien seguramente estará respaldado por sus montoneros compañeros.

Además, en lucha de damas, la cada vez más brutal Athena se medirá con la veterana Madison Rayne.

AEW Rampage 18 de noviembre 2022

La cobertura en vivo inicia a las 9:00 pm, hora del centro