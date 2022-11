Alexa Bliss sufrió un pequeño accidente tras volver a casa

Alexa Bliss acaba de perder el Campeonato de Parejas WWE junto a Asuka ante Damage CTRL en Crown Jewel 2022 hace un par de semanas, y ahora está enfocada en su siguiente reto para Survivor Series WarGames, donde hará equipo con la Emperatriz del mañana, Bianca Belair, Mia Yim y una luchadora más por definir, buscando poner fin a su rivalidad con la facción encabezada por Bayley, a quienes se sumarán Nikki Cross y Rhea Ripley.

► Alexa Bliss sufrió un labio partido gracias a sus cachorros

Tras tener un ajetreo de varias semanas, Alexa Bliss finalmente decidió visitar su casa después de encontrar una ventana entre su apretada agenda. Era su primera vez en casa después de pasar un buen rato en gira, aunque el regreso a su hogar no fue lo que esperaba, ya que sus cachorros simplemente no pudieron controlar su emoción después de verla después de mucho tiempo, y desafortunadamente, las mascotas terminaron partiéndole el labio mientras recibían a su ama. La ex Campeona compartió en su cuenta de Twitter una fotografía limpiándose su labio sangriento.

Get home – dogs are so excited that they split my lip… fantastic pic.twitter.com/6NmIcHjkOj — Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) November 18, 2022

«Vuelve a casa, los perros están tan emocionados que me parten el labio… fantástico»

What a freakin day lol — Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) November 18, 2022

“Qué día de locos jajaja”

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores para Alexa Bliss y esperamos que tenga una pronta recuperación. En todo caso, necesitará descansar lo más que pueda antes de que entre en la recta final camino a Survivor Series, donde tendrá un combate decisivo de WarGames.