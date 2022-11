AEW DYNAMITE 23 DE NOVIEMBRE 2022 .— Fue sumamente exitoso el regreso de The Elite a AEW, pues a pesar de no haber ganado, lograron dar ante el Triángulo de la Muerte la mejor lucha de Full Gear. Y esa lucha fue la primera de una serie, pues ambas tercias seguirán enfrentándose hasta que una de ellas gane cuatro de siete encuentros. PAC, Penta el Zero M y Rey Fénix tienen el primer punto, y en este episodio veremos a Kenny Omega y los Young Bucks tratar de igualarlos en esta secuencia luchística por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Wintrust Arena, en Chicago, Illinois.

En Full Gear, Chris Jericho logró conservar el Campeonato Mundial ROH ganando una lucha de cuatro esquinas frente a Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Sammy Guevara. Y este miércoles tendrá una defensa más cuando enfrente al brutal Tomohiro Ishii, representante de NJPW.

Habrá otra defensa titular: Orange Cassidy responde al reto que le hizo Jake Hager en Full Gear, así que expondrá ante éste el Campeonato del Atlántico AEW.

Además, en la final del torneo AEW World Title Eliminator, Ricky Starks se medirá con «All Ego» Ethan Page. Uno de ellos será el próximo retador al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

Hablando de dicho título, MJF, el nuevo poseedor del mismo, celebrará su novel reinado, además de que sabremos por qué William Regal decidió ayudarlo.

AEW Dynamite 23 de noviembre 2022

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro