KENTA y Naomichi Marufuji volverán a asociarse como dupla, para desafiar por el Campeonato de Parejas GHC en la tradicional función de Año Nuevo de Pro Wrestling NOAH.

► Un reencuentro de antología

Durante el evento «The Best 2022», celebrado hoy 23 de noviembre en el Yoyogi National Stadium de Toki, Naomichi Marufuji lanzó un desafío a los actuales campeones de parejas GHC, Takashi Sugiura y Satoshi Kojima. Esto ocurrió tras una batalla de tercias, donde Marufuji, Masato Tanaka y Masaaki Mochizuki dominaron a Takashi Sugiura, Kazuyuki Fujita y Timothy Thatcher.

Tras este encuentro, el combate se hizo oficial para el magno evento de NOAH, «The New Year 2023» del 1 de enero desde el Nippon Budokan de Tokio. Entonces, Marufuji reveló que su compañero sería KENTA de New Japan Pro Wrestling.

La noticia causó gran beneplácito entre el público, ya que significa el reencuentro de una de las duplas más queridas y populares de NOAH

Marufuji y KENTA fueron compañeros de equipo y rivales durante su tiempo en NOAH. Los dos comenzaron sus carreras en AJPW y fueron parte del éxodo masivo de talentos que dio origen a NOAH en 2000. Como equipo, los dos se convirtieron en los primeros Campeones de Parejas de Peso Jr. GHC en julio de 2003 y mantuvieron los títulos durante casi dos años. Fueron nominados dos años consecutivos como mejor dupla del año por el Wrestling Observer Newsletter.

A su paso a la división de peso completo, ambos contendieron por el Campeonato de Peso Completo GHC. En 2006, durante el primer reinado de Marufuji como máximo monarca de NOAH, expuso el cetro contra KENTA el 29 de octubre de 2006, en una lucha nominada como la mejor del Año por Tokyo Sports.

En 2014, KENTA dejó NOAH y se unió a la WWE, con el nombre de Hideo Itami. Dos años despúpes, WWE permitió que KENTA se presentara por una noche para enfrentarse a Marufuji en la función conmemorativa por los 20 años de carrera profesional de Naomichi Marufuji. Esta fue la treceava ocasión que ambos se enfrentaban en mano a mano.

La cartelera del 1 de enero en el Nippon Budokan va como sigue:

NOAH «The New Year 2023», 01.01.2023

Tokyo Nippon Budokan

-. GHC Tag Team Title: Takashi Sugiura y Satoshi Kojima vs. Naomichi Marufuji y KENTA

-. Special Shingle Match: The Great Muta vs. Shinsuke Nakamura.

-. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya vs. Kenoh