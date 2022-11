Jiri Prochazka se disculpa y explica por qué dejó vacante título semicompleto

Jiri Prochazka dice que lamenta haber tenido que retirarse de UFC 282 y dejar vacante su título de peso semipesado, pero promete recuperarlo.

El miércoles, Prochazka (29-3-1 MMA, 3-0 UFC) se disculpó con los fanáticos, el UFC y el oponente previamente programado Glover Teixeira (33-8 MMA, 16-6 UFC) en una declaración escrita en Instagram poco después de la se supo la noticia de su lesión en el hombro derecho.

Prochazka dijo que anticipa estar fuera de acción durante al menos seis meses. Prochazka detalló el proceso de pensamiento detrás de su retiro e indicó que su principal objetivo durante una situación difícil era no retrasar al resto de la división.

Como resultado, Magomed Ankalaev (17-1 MMA, 9-1 UFC) y Jan Blachowicz (29-9 MMA, 12-6 UFC) encabezarán UFC 282 en una pelea por el título vacante.

“Estoy muy decepcionado de anunciar que no defenderé mi cinturón en @ufc 282. Me lesioné en un entrenamiento en Las Vegas mientras terminaba mi preparación para la defensa de mi título en la división de peso semicompleto de UFC. Me lastimé el hombro y se requiere cirugía, lo que me dejará fuera de acción durante al menos 6 meses. Conociendo esta información, he decidido, después de consultar con la gerencia de UFC, que debido a esta limitación de tiempo, no mantendré la división de peso semipesado y dejaré vacante el título. Iré por el cinturón de UFC tan pronto como los médicos me den luz verde para pelear. Voy a buscar el cinturón y lo conseguiré sin importar quién lo tenga actualmente. Siempre ha sido lo más importante para mí dar el mejor rendimiento y compararme con los mejores. Deja que lo mejor se muestre sin importar quién esté allí ahora. Regresaré en seis meses y tomaré el título quien lo tenga. Pido disculpas a mis fans, amigos, familiares que compraron boletos e hicieron planes para venir a Las Vegas a apoyarme, significa mucho para mí. También quiero disculparme con Glover. ¡Victoria!»

Prochazka, de 30 años, no se había retirado de una pelea de UFC antes de este retiro. Tuvo marca de 2-0 con nocauts sobre Volkan Oezdemir y Dominick Reyes antes de derrotar a Teixeira por sumisión en el quinto asalto en una pelea candidata a pelea del año en junio pasado en UFC 275.