Para quien escribe estas líneas, la WWE tomó la peor decisión posible con la derrota de Cody Rhodes ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. Probablemente, el camino ahora es construirlo para coronarse en WrestleMania 40. Superando a Brock Lesnar en su nueva rivalidad. Y a otros rivales que tenga en el siguiente año. Para finalmente acabar con Roman Reigns. Sin embargo, esa gran victoria que podría tener en el Show de los Shows de 2024 no será ni la mitad de grande que hubiera sido antes de ayer.

Ahora vamos con lo que piensa Kevin Owens. Obviamente, el Campeón Indiscutible de Parejas WWE junto a Sami Zayn no tiene la libertad de decir públicamente lo que piensa, ni de esta historia ni de ninguna otra, pero de todas maneras siempre es interesante escucharlo, o leerlo. Y recientemente le preguntaron en TODAY Show por su opinión sobre que Rhodes perdiera ante Reigns, en un combate en el que él mismo intercedió para expulsar a The Usos e intentar ayudar al American Nightmare. Pero entonces Solo Sikoa volvió…

“Hicimos todo lo posible para hacer las cosas bien. Sacamos de ahí a los Usos, no pertenecían a ese combate, nos aseguramos de que no tuvieran un impacto demasiado grande en todo lo que sucedió. Fue como fue. Lo intenté”.

Mientras tanto, Owens y Zayn están comenzando su reinado, el más grande de sus carreras como equipo, y ya fueron anunciados para festejarlo este próximo viernes en SmackDown. Es de suponer que entonces aparecerá una pareja, o varias parejas, para buscar una oportunidad por el título.

EXCLUSIVE: The main event of #RawAfterMania did not go as @CodyRhodes had planned… pic.twitter.com/cYEFBi906O

— WWE (@WWE) April 4, 2023