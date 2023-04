WrestleMania 39: Roman Reigns retuvo el Campeonato Indiscutido ante Cody Rhodes

El turno estelar de WrestleMania 39 enfrentó a Roman Reigns y Cody Rhodes, en un esperado encuentro que buscaba poner en lo más alto a alguno de los dos.

El Jefe Tribal ha sido uno de los luchadores más dominantes en la historia de WWE y llegó a este combate con una enorme racha de días como Campeón Indiscutible. Por su parte, Cody Rhodes está viviendo su regreso a la empresa de la mejor forma y llegó en busca de romper el récord de La Cabeza de la Mesa.

Con todo en juego de ambos lados, ninguno de los dos luchadores dejó nada a la suerte y estaban dispuestos a jugarse el todo por el todo.

En primera instancia, Roman Reigns se mostró bastante confiado, pensando en poder retener de forma sencilla el título, recordando que Cody nunca había llegado al evento estelar de WresleMania y para él es uno más de una lista considerable de combates en el evento magno de WWE.

Pero pronto descubrió su error, pues Rhodes estaba dispuesto a sacar lo mejor de su repertorio para buscar quedarse con el título. Por lo que poco a poco el Jefe Tribal empezó a apretar las tuercas y también atacar con mayor fuerza.

Cody y Reings bajaron del ring y se siguieron atacando a punta de golpes y castigos, ante la mirada de Solo Sikoa y Paul Heyman que estaban en ringside, viendo que no podían hacer nada en el momento en que Rhodes tomó el control. Sin embargo, Solo aprovechó una distracción del réferi para golpear con una silla al retador, lo que volvió a darle ventaja al Jefe Tribal. Después volvió a interferir jalándole el pie a The American Nightmare.

Roman siguió con su ataque e intentó atacar Cody sobre la mesa de comentaristas, peor éste reaccionó y lanzó al campeón a este lugar. Después lo subió y con varios golpes, una contralona y un coder, pero no fue suficiente.

Solo tomó el cinturón de Rhodes y lo golpeó con éste, aunque el réferi no se percató, decidió expulsar al integrante de The Bloodline. Roman Reigns subió con el cinturón, pero el juez del ring se lo quitó y Cody le conectó una superkick y un Cross Rhodes, pero una vez más el conteo no prospero.

Roman Reigns reaccionó y revirtió los castigos de su rival y aplicó un Urinagui, pero no fue suficiente para terminar con el duelo. Cody sorprendió con un Pedigree y estuvo a punto de llevarse la victoria, pero no prosperó el conteo nuevamente.

La lucha estaba demasiado pareja, pues ninguno estaba dispuesto a rendirse y pese a los ataques intensos y fuertes, el conteo no prosperaba para ninguno de los dos rivales. Cody incluso aplicó una Figura 4, el cual fue volteado y Rhodes tuvo que llegar a las cuerdas para que se rompiera el castigo.

Las cosas siguieron bastante parejas, hasta que Roman conectó un Spear que parecía final, pero de nueva cuenta The American Nightmare resistió y rompió el conteo. En otro intento, Roman atrapó a Cody con un candado, pero aunque parecía que terminaría desmayado, éste siguió resistiendo hasta que finalmente logró escaparse.

Cody se equivocó y golpeó al réferi, después ambos luchadores se golpearon y terminaron en el suelo. Todo quedó aún más tenso, pues sin autoridad en el ring, todo podía pasar. Rhodes intentaba un Cross Rhodes, pero The Usos aparecieron para golpear al retador.

Pero cuando parecía que todo se acababa, aparecieron Kevin Owens y Sami Zayn para sacar a los ahora excampeones y después Sami noqueó a Roman con una patada.

Los canadienses y los samoanos abandonaron el ring. Mientras que el réferi regresó y Cody intentó el conteo, pero Reigns no se rindió y volvió a romper el conteo.

Los golpes fueron uno y uno, por lo que todo seguía bastante parejo, hasa que Cody detuvo un Superman Punch y con varios golpes al estilo de Dusty Rhodes y luego dos Cross Rhodes estuvo a punto de quedarse con la victoria.

Paul Heyman distrajo al réferi, lo que fue aprovechado por Solo Sikoa para atacar a traición a Rhodes, quien fue rematado con un Spear de Roman Reigns. El conteo llegó a tres y el Campeonato Indiscutible se mantuvo en manos del Jefe Tribal.