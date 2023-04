Este verano, AEW promete dar mucho de qué hablar. Incluso más que en el estío de 2022, cuando la empresa estadounidense y NJPW produjeron Forbidden Door. Y esperemos que por buenas razones, no por trifulcas tras bambalinas.

Además de la segunda edición de esa velada conjunta —donde se disputaría la revancha del año—, a celebrarse el 25 de junio, AEW ofrecerá el 27 de agosto All In, que seguramente sea su evento más exitoso en cuatro años de vida, y sobra decir que más internacional.

Pero, ¿qué ocurrirá con una nueva entrega de All Out, PPV habitualmente reservado para finales de agosto/principios de septiembre? Cuando AEW anunció All In, algunos fans temieron que a cambio, la casa Élite no realizara All Out, por cercanía de fechas. Pero Anthony Bowens calmó los ánimos en respuesta a un seguidor, revelando que All Out se presentará una semana después de All In.

► Se confirma la semana In & Out

Ahora, es Megha Parekh, principal responsable del departamento legal de AEW, quien expone lo mismo que Anthony Bowens, durante entrevista con A2theK Wrestling Show (créditos a WrestlingNews.Co por la transcripción).

«Londres, hace tiempo que no estoy allí un tiempo considerable por el coronavirus. Estoy entusiasmada de volver. Tendremos que regresar aquí (a Estados Unidos) para All Out la semana siguiente, pero debería ser muy divertido. Estoy entusiasmada por ver un ring de lucha libre en mitad del Wembley Stadium…»

He aquí, seguidamente, el calendario de eventos más destacados de AEW en los próximos meses.