AEW y PROGRESS sugirieron un «crossover»

El más reciente show de PROGRESS Wrestling, celebrado el viernes, tuvo de título For The Love Of Progress. Denominación nada casual, porque este fin de semana se está llevando a cabo en Manchester (Inglaterra) la convención For The Love Of Wrestling, una de las más importantes acaecidas en las islas británicas con el pancracio como protagonista.

Así, varias estrellas de AEW han acudido y acudirán allí, pero para la noticia que nos ocupa me ceñiré a tres: Adam Cole y FTR.

Ayer, durante una Q&A con los seguidores, organizada por PROGRESS, Cole expresó lo siguiente.

💪 Adam Cole has just mentioned during his panel at FTLOW that he’d love to come back to PROGRESS Wrestling.

He also had a message for the Sovereign Lord…

“Spike Trivet won’t be holding the belt for much longer…”#PROGRESSWrestling pic.twitter.com/fnuxL2WvsG

— PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) April 29, 2023