Steve Maclin y Deonna Purrazzo, pareja de campeones

Steve Maclin y Deonna Purrazzo son matrimonio y también el Campeón Mundial Impact y la Campeona Mundial Knockouts. Además, los dos ganaron el título la misma noche, en Rebellion 2023. Sin duda, están en su mejor momento tanto personal como profesional. Y recientemente -en In The Weeds with Jeremy Lambert & Joel Pearl– el veterano luchador compartía sus pensamientos al respecto.

> Steve Maclin y Deonna Purrazzo

«Espero haberlo hecho [dijo cuando se le preguntaron si inspiró a su esposa cuando ganó justo antes de que ella atravesara la cortina para su combate]. Es gracioso porque tratamos de evitarnos el uno al otro todo el día porque ambos estábamos un poco emocionados por lo que posiblemente podríamos hacer al final de la noche, y eso es ser una pareja casada, en la misma compañía, ganando títulos mundiales en la misma noche en nuestras divisiones. Atravesé la cortina, tan feliz como estaba, todos me evitaban porque acababa de golpear al jefe, pero ahí está mi esposa, parada allí tratando de no mirarme, pero también como: ‘Te amo, pero déjame en paz, déjame ir a mi combate’.

«Finalmente nos abrazamos más tarde en la noche, ella publicó la foto no mucho después. Fue uno de esos momentos en los que no teníamos que decirnos nada, solo sonreíamos y nos reíamos, solo por lo que habíamos conseguido, por que nos habían despedido a los dos [de WWE] y por las oportunidades que IMPACT nos ha brindado y por cómo hemos llegado creyendo en nosotros. Ella es la que más ha creído en mí. Ella sabía de lo que era capaz. Tenía muchos seguidores, personas que sabían de lo que era capaz de hacer, pero nunca me dieron la oportunidad. El día que recibí esa llamada cuando me despidieron fue el momento en que sabía: ‘Todo esto depende de mí’. Aquí estamos, dos años después, Campeón Mundial Impact.

«No, nunca fue una cosa. Sé que me metí en la lucha libre para ser un luchador profesional. Sí, quieres ser el campeón mundial y el evento principal de WrestleMania y ser ‘el tipo’, pero una vez que entras en este negocio y ves cómo funciona y estás detrás de escena todo el día y te esfuerzas, disfrutas de la lucha libre profesional y cuando tienes esas oportunidades y momentos que suceden orgánicamente, esto es algo que sucedió orgánicamente, tener una lucha por el título en el mismo pay-per-view en el que ambos ganamos. Estas cosas suceden en la lucha libre, no sabemos por qué, ocurren lesiones, tal vez para mejorar la narración a largo plazo. Es una sensación genial, un momento genial, y tomó un tiempo llegar a donde ambos nos dimos cuenta de lo que acabábamos de hacer. Es una sensación increíble. Sé que el trabajo duro viene ahora y poner la compañía y la marca en mi espalda, pero tengo muchas ganas de hacerlo«.

¿Qué opinas de Steve Maclin y Deonna Purrazzo?