Se casaron el pasado noviembre y hoy, Deonna Purrazzo y Steve Maclin ocupan el trono femenil y varonil, respectivamente, de Impact Wrestling, tras lo sucedido anoche en Rebellion.

Y aunque las imágenes promocionales del PPV tenían a Maclin y KUSHIDA de protagonistas, el choque por el Campeonato Mundial Knockouts cerró la velada; evidencia de la consideración que desde hace ya tiempo guarda Impact por Purrazzo, quien se hizo aquí por tercera vez con la correa.

La otrora TNA presentó un buen espectáculo, en la línea de lo que llevamos viendo durante el último año. Eso sí, el combate de Tommy Dreamer y Bully Ray, haciendo cuentas, fue el que más minutos obtuvo.

► Resultados Rebellion 2023 – Matrimonio de impacto

[Champagne Singh y Shera derrotaron a Heath y Rhino; The Coven (Taylor Wilde y KiLynn King) (c) derrotaron a The Death Dollz para retener el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts en Countdown To Rebellion]

1 – Bullet Club (Ace Austin y Chris Bey) (c) derrotaron a Motor City Machine Guns en un combate Ultimate X para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

2 – Joe Hendry, Dirty Dango y Santino Marella derotaron a The Design

Callihan traicionó a Deaner, permitiendo la victoria de Hendry y Cía.

3 – PCO derrotó a Eddie Edwards (con Alisha Edwards) en un “Last Rites Match”

4 – Trey Miguel derrotó a Mike Bailey y Jonathan Gresham en una Triple Amenaza eliminatoria para retener el Campeonato de la División X

Bailey eliminó a Gresham y Miguel eliminó a “Speedball”.

5 – Team Dreamer (Tommy Dreamer, Frankie Kazarian, Killer Kelly, Yuya Uemura y Bhupinder Gujjar) derrotaron a Team Bully (Bully Ray, Moose, Masha Slamovich, Brian Myers y Kenny King) en un Hardcore War Match

6 – Steve Maclin derrotó a KUSHIDA para ganar el Campeonato Mundial Impact vacante

Tras el combate, Maclin golpeó a Scott D’Amore y Nick Aldis encaró al nuevo campeón.

7 – Deonna Purrazzo derrotó a Jordynne Grace para ganar el Campeonato Mundial Knockouts vacante