Lita ya piensa en volver a WWE: a por Rhea Ripley

Lita todavía no ha dicho su última palabra en la WWE pero actualmente está tomándose un merecido descanso, como viene haciendo en los últimos años, volviendo, trabajando durante unas semanas y ausentándose, como una de las mejores de todos los tiempos. Ahora, ¿la próxima vez podría ser la última? Graham GSM Matthews, de Bleacher Report, le preguntó recientemente por una lucha de retiro y la miembro del Salón de la Fama dijo que siente que ya la tuvo, aunque no para dar a entender que no volverá sino que siente el presente como un bonus.

> Lita querría despedirse de WWE con Rhea Ripley

«Realmente sentí que mi combate con Becky en Arabia Saudita se sintió como un combatede retiro realmente agradable; no anticipé tener esa oportunidad. Me sentí muy satisfecha con todo el círculo completo, allanando el camino para las mujeres en el plano estelar en los Estados Unidos. Cuando la relación se estableció en Arabia Saudita, a las mujeres no se les permitía venir a los combates y luego no había mujeres actuando en un combate destacado en el que Becky y yo aparecíamos en las vallas publicitarias de todo el reino. Se sintió realmente poético y me sentí feliz con ese combate. Me siento bien con eso. Esto se siente como un tiempo extra«.

Es más, The Extreme Diva tiene claro que quiere realizar un nuevo regreso porque le gustaría trabajar con Rhea Ripley, la Campeona SmackDown.

«Ella es un talento increíble. Me encantaría trabajar con ella porque realmente me llevaría más allá. Me empujaría más allá de mi zona de confort y siento que estoy satisfecha con lo que he hecho en este capítulo, pero lo haría. Me encantaría ver hasta dónde podía llegar».

