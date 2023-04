La importancia de Liv Morgan para Raquel Rodríguez

Raquel Rodríguez inició una alianza improvisada con Liv Morgan que las llevó a ganar el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Pero no son solo dos luchadoras que pusieron juntas sino que ambas tienen una muy buena relación, como señala la guerrera de raíces mexicanas en After The Bell. Da a conocer que la que fuera Campeona SmackDown la ha hecho sentir cómoda en el elenco principal y la motiva a dar un paso al frente cada vez que suben al ring. Ciertamente, están siendo los mejores momentos de la ex Campeona de Parejas NXT en SmackDown.

> Raquel Rodríguez alaba a Liv Morgan

“Oh, sí, ya sabes, venir a SmackDown y solo estar aquí por un año, por supuesto, cualquiera que sea nuevo en Raw o SmackDown será un poco tímido, vamos a estar un poco callados. Estamos tratando de descifrar las cuerdas, estamos tratando de adaptarnos a una nueva atmósfera, al nuevo equipo, al nuevo ambiente, a las nuevas divisiones, por lo que es muy diferente de NXT, y Liv realmente me ha mostrado que está bien luchar por lo que crees, está bien luchar por lo que sientes que es mejor para ti y lo mejor para la WWE y la división de mujeres y ella tiene tanta pasión y tanta energía y lo demuestra cada vez que tenemos la oportunidad de subir al ring, y realmente me dan ganas de dar un paso adelante cada vez que estamos allí para pensar en nuevos movimientos de pareja, inventar cosas nuevas, tener un objetivo cada vez que estamos en el ring. Me encanta eso de ella porque realmente está tomando la iniciativa, realmente se está haciendo cargo y me hace realmente perfeccionar mi oficio y quién soy como Raquel Rodríguez”.

¿Qué te parece el equipo de Liv Morgan y Raquel Rodríguez?