Parece cuestión de tiempo que Nick Aldis y Steve Maclin se enfrenten por el Campeonato Mundial Impact. No será en Under Siege el 27 de mayo pues entonces el dueño del título lo expondrá ante PCO. Y tampoco en Multiverse United 2: For Whom The Bell Tolls el 20 de agosto ya que entonces los luchadores de IMPACT buscarán enfrentar a los de NJPW. Aún así, entre medias habrá tiempo suficiente, pues se celebrarán Against All Odds el 9 de junio y Slammiversary el 15 de julio. Veremos qué novedades vamos teniendo en las siguientes semanas.

> Nick Aldis apunta a NJPW

Pero antes el foco está más bien en el evento compartido que será una segunda edición de IMPACT x NJPW: Multiverse United pues realmente el elenco de la zona de impacto no deja de hablar de él. Recientemente, el mismo Steve Maclin apuntaba a KENTA, el Campeón STRONG de Peso Abierto. De la misma manera que Deonna Purrazzo hacía con Mayu Iwatani, la Campeona IWGP, o KAIRI. También Tasha Steelz, ex Campeona Mundial Knockouts, hizo lo propio con Mercedes Moné, ex Campeona IWGP.

Y ahora es Nick Aldis quien pone sobre la mesa su idea: enfrentar a Kazuchika Okada o SANADA, ex y actual Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, respectivamente. El que fuera Campeón Mundial de Peso Completo NWA hablaba de ellos en Tru Heels BTR.

“Si me preguntas con quién de New Japan me gustaría entrar al ring, el primero de la lista es Kazuchika Okada. Es interesante para mí porque Okada y yo tenemos más o menos la misma edad y recuerdo haber tenido esta conversación con él en All In. Estuvo en All In, y no sé si recuerdan que estuve en ese evento (sonríe).

“Recuerdo que yo era el Campeón Mundial de Peso Completo NWA, Okada era el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP y Jay Lethal era el Campeón Mundial ROH. Los tres estábamos allí, y yo estaba hablando con los Young Bucks, y dije: ‘En un momento, te das cuenta de que los cinco solíamos sentarnos en lo que llamamos el tráiler B en TNA en Universal Studios, pasando el día jugando a Gator Golf, ya sabes, preguntándonos si estaríamos reservados para Explosion’.

“Ver qué hicieron los Bucks, y luego qué hizo Jay, qué hizo Okada y qué hice yo con la NWA en un año para llegar a un punto en el que decían: ‘Sí, tienes que estar en este evento defendiendo el título’. Obviamente, la lucha con Cody ha cobrado vida propia. Es una historia interesante, ya sabes, una historia de validación, pero ciertamente en los últimos años, especialmente cuando estaba dando la vuelta al mundo siendo el campeón del mundo real, Okada era un nombre que surgió una y otra vez. La gente decía: ‘Dios, quiero ver a Aldis y Okada, me encantaría ver a Aldis y Okada’. También me gustaría ver eso.

«El otro nombre, nuevamente porque hay historia allí, es SANADA porque SANADA era parte de IMPACT cuando yo estaba allí. SANADA y yo solíamos viajar juntos, él era parte de nuestro equipo. Solíamos viajar juntos, tenemos todo tipo de historias compartidas con SANADA y conmigo, Eddie Edwards, Spud. Hay mucho allí y los dos tipos que acabo de mencionar, Okada y SANADA, son absolutamente los mejores en la conversación de negocios, así que si me preguntan , voy a apuntar a la luna«.

¿Qué lucha te gustaría para Nick Aldis en Multiverse United 2?