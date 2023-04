Lita, una jugadora-entrenadora para la WWE

Lita ha vuelto a ausentarse de la programación de la WWE después de WrestleMania 39 y se desconoce cuando va a volver. Pero antes o después lo hará, como viene haciendo en los últimos años. Mientras tanto, también trabaja como entrenadora de las nuevas generaciones, que pueden beneficiarse del talento, experiencia y conocimiento de una de las más grandes de siempre.

Mientras hablaba recientemente con Dean “Mojo Rawley” Muhtadi en TMZ Sports, la miembro del Salón de la Fama valoraba ambas cuestiones, tanto su actuación en el magno Evento Premium como su posición actual en la compañía. Empecemos con WM. The Extreme Diva también comparó esta reciente participación con las anteriores en el Show de los Shows.

> Lita, jugadora-entrenadora

“No tenía aspiraciones, ni idea de que estaría en WrestleMania 39, así que simplemente caminar por el escenario y todo, fue realmente surrealista, y hacerlo con dos personas con las que estoy tan cerca, o estaban cerca, fue muy divertido. Recuerdo haberles dicho antes de salir: ‘Oigan, es una rampa muy larga, y sé que estamos enojadas con Damage CTRL y tenemos negocios de los que ocuparnos, pero durante la primera mitad, ¿puede simplemente nos divertimos y lo asimilamos, y luego podemos hablar en serio?‘. Dijeron: ‘Está bien’. Sin embargo, siento que solo yo hice eso. Estoy caminando como,:’Oh, diablos, sí, esto es genial’. Y dicen: ‘Vamos a patearte el trasero’.

“Pondrá este WrestleMania en la parte superior, y he aquí por qué. Con la edad viene la perspectiva, y siento que realmente podría estar en el momento y absorberlo, y estar realmente agradecida de estar allí, y haberlo hecho cuando no lo estaba buscando, fue capaz de dar este sentido de aprecio realmente en el momento. En cierto modo, era una fanática en el estadio, pero casualmente estaba caminando por la rampa, así que pude sentir el momento. No es que muchos de mis otros momentos de Mania no fueran importantes, pero siento que me perdí en ellos porque estaba preocupada por lo siguiente o… simplemente estaba fuera del cuerpo y pude absorber este“.

Y continuemos con su situación presente como jugadora-entrenadora, que es como ella misma se considera:

“Es poesía, ¿verdad? Haber llegado y tratado de expandir el papel de una mujer en esta industria, y luego ver los frutos de ese trabajo, y la sangre, el sudor y las lágrimas, es como jugar. Estoy como, ustedes hicieron el trabajo, y luego lo llevaron al siguiente nivel, y luego ser invitadas de nuevo a jugar con estas fenomenales atletas, con tanta pasión, empujando las cosas a las alturas como yo lo hice. Lo que más me gusta es que nos estamos quedando sin casillas para marcar. Ese es el objetivo, correcto. Tienes que empezar a crear casillas para marcar.

“Realmente amo la dinámica de las generaciones y poder entrar para mezclarlo. Normalmente estamos sentadas al margen, y poder entrar y mezclarnos con estas mujeres increíblemente talentosas es realmente una verdadera alegría, y es un regalo extra que no sabía que iba a recibir cuando estaba presionando tanto y me dijeron ‘no’ y volví. ‘¿Qué tal hoy? ¿Me pueden arrojar a través de una mesa hoy? ¿Podemos tener una jaula hoy?’. Una y otra vez, y finalmente logrando algunos progresos, y para entrar allí… IYO, Dakota y Bayley son tan talentosas. Siento que Bayley obtiene el brillo porque es nuestro talento local surgido a través de NXT, pero IYO y Dakota son tan talentosas, y estar en el ring con ellas, realmente te hace querer mejorar tu juego, y quiero enorgullecer a esas mujeres, que han llegado tan alto“.