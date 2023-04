Jim Ross quiere ver caras nuevas en AEW All In

Desde que la semana pasada Tony Khan anunció, acompañado de Nigel McGuinness, el evento AEW All In, numerosos talentos oriundos y/o afincados en las islas británicas han expresado su interés por formar parte de esta histórica cita.

De hecho, un servidor viene tuiteando hipotéticos combates que le gustaría ver entre figuras de AEW y talentos de la escena independiente “british”.

El problema es que AEW All In no es All In. Un cartel con los tres combates que he compartido resultaría muy atractivo para el conocedor y una grata noticia para las ligas alternativas locales, pero Tony Khan necesitará del seguidor casual si quiere, cuanto menos, llenar medio aforo del Wembley Stadium.

En el comunicado inicial sobre All In, AEW mencionó cinco nombres, que provisionalmente podemos considerar las únicas confirmaciones oficiales para esta cita: Jamie Hayter, Saraya, Nigel McGuinness, Pac y Anthony Ogogo.

► Los viejos tiempos de JR

Durante la más reciente entrega del podcast ‘Grilling JR‘, Jim Ross compartió sus impresiones sobre AEW All In. El veterano comentarista no quiso hacer cábalas acerca de cuántas personas lograría congregar el show, previendo que de cualquier modo, resultará exitoso. Tanto, que considera que AEW podría permitirse el lujo de experimentar y concederle hueco a caras poco habituales.

«Pienso que [Tony Khan] programará un cartel tremendo. Y pienso, ahora soy yo con mi sombrero de la vieja escuela, que tienes que llevar a alguna gente nueva, como en los viejos tiempos. Traías a Dusty [Rhodes] y trabajaba con Superstar Graham, y acababan teniendo un baño de sangre. Así funcionaba. Tienes que traer caras nuevas a esos grandes carteles, pienso, y ver qué tal funciona. Espero estar. Estoy entusiasmado, estoy listo. Ese territorio ha sido muy bueno para mí, desde World of Sports a ITV. Tengo muchos amigos allí. «Pienso que será genial para la compañía. Espero que saquemos dinero. Creo que sí, y le daremos a los talentos una oportunidad de pasar del Daily’s Place al Wembley Stadium. Es un viaje tremendo. Así que espero que todos se preparen lo mejor que puedan, que el cartel sea sobresaliente. Cuando tienes que programar un cartel y tienes esta lista de nombres, tienes que preguntarte cuántos nombres que no estaban previamente van a añadirse. Pienso que es importante que puedas tener a nuevos talentos, aunque sea una cita ocasional. Estoy muy entusiasmado. Es mi territorio favorito fuera de los Estados Unidos».

Adscrito a ese cupo de caras nuevas de la escena independiente, Chris Jericho aseguró meses atrás que Michael Oku lucharía en AEW una vez la empresa debutara sobre el archipiélago europeo. Y “OJMO” quiso recordarlo poco después de confirmarse All In.