Michael Oku debutará con AEW en UK

La resonancia internacional de Michael Oku ha crecido exponencialmente durante el último año. Aquel memorable combate contra Will Ospreay en RevPro High Stakes puso a “The OJMO” en el radar de muchos, luego de las cinco estrellas concedidas por Dave Meltzer; otra evidencia de que las valoraciones de este periodista siguen siendo una publicidad impagable.

Desde entonces, Oku viene expandiendo sus horizontes a lo largo y ancho del globo, consiguiendo debutar para NJPW durante el evento Royal Quest celebrado en Londres y para Game Changer Wrestling durante el fin de semana de WrestleMania 38. Pero su siguiente punto de inflexión mediático le llegó ya en el presente año.

Bajo la segunda noche del torneo Battle Of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla, Oku tuvo el privilegio de, haciendo equipo con cuatro competidores más, luchar contra la Jericho Appreciation Society al completo. De hecho, Oku interactuó con Jericho y este le endosó su célebre Boston Crab, conocido como Walls Of Jericho. Un movimiento que inspiró su principal llave de rendición, el Half-Crab.

Wrestling in 2023 is going to be wild. #PWG #BOLA2023 pic.twitter.com/8OOucSMoyS