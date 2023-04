Santos Escobar apunta a Dominik Mysterio: “Esto es personal”

Rey Mysterio y Dominik Mysterio han estado involucrados en una brutal disputa familiar que desembocó en WrestleMania 39. Sin embargo, el flamante miembro del Salón de la Fama WWE ha recibido el apoyo de Santos Escobar y el resto de Legado del Fantasma, quienes también se han visto envueltos en esta rivalidad, reformando al mismo tiempo la antigua facción LWO.

► Dominik Mysterio destruyó la máscara de El Fantasma

Recientemente, Dominik Mysterio destruyó una de las máscaras que poseía Rey Mysterio, pero en realidad no era del miembro del Salón de la Fama, sino que correspondía al padre de Santos Escobar, El Fantasma.

Durante una reciente aparición en WWE The Bump, Santos Escobar fue bastante directo sobre sus verdaderos sentimientos hacia las acciones de Dominik Mysterio, indicando que el joven luchador de 26 años insultó un preciado legado en la lucha libre profesional y, en consecuencia, el ex Campeón de peso crucero no puede olvidarse de eso.

“Dominik. Dominick. Él hizo esto. Ahora, él no le hizo esto a la máscara de su padre. Esta es mi máscara. Entonces, baste decir que esto es muy personal para mí. Estoy muy contento en WrestleMania, Rey tuvo la oportunidad de corregir a su hijo. Pero ahora, voy a encontrar el momento adecuado para hacerle pagar por esto”.

Al parecer, LWO y The Judgment Day parecen destinadas a luchar en las siguientes semanas, aunque también hay que considerar de que estos últimos han atacado a Bad Bunny la semana pasada y eso podría conllevar a un enfrentamiento en Backlash, que se llevará a cabo en Puerto Rico. Mientras tanto, Santos Escobar y compañía aguardarán pacientemente el momento de cobrar venganza por lo ocurrido.