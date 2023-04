Ice Ribbon: “New Ice Ribbon #1269”

“New Ice Ribbon #1269” fue la función que la empresa femenina Ice Ribbon presentó en el Ota City Industrial Plaza PiO Small Exhibition Hall.

► “New Ice Ribbon #1269”

En choque de parejas, Yuko Sakurai y Chie Ozora se asociaron para imponerse a Momo Tani y Kaho Matsushita en poco más de once minutos.

A continuación se dio un combate en mano a mano entre Saori Anou e Ibuki Hoshi. La batalla se prolongó por quince minutos sin que hubiera vencedora, pero que fue reñida y donde ambas mostraron sus mejores movimientos.

En el turno estelar, se puso en disputa el Campeonato International de Parejas Ribbon. Las campeonas Hamuko Hoshi y Makoto lograron la primera defensa del título respondiendo al reto que hicieron a Misa Kagura y Sumika Yanagawa de Just Tap Out (JTO). Fue la mayor experiencia y la labor conjunta, lo que les valió a las monarcas defender su cetro sin mayores problemas.

Los resultados completos son:

Ice Ribbon, 01.04.2023

Ota City Industrial Plaza PiO Small Exhibition Hall

Asistencia: 149 Espectadores

1. AKARI venció a Saran (6:56) con un Lariat.

2. Only Give Up Match: Yura Suzuki derrotó a Tsukina Umino (7:31) con un Cross Armbreaker.

3. Satsuki Totoro y Kiku vencieron a Yappy y HisokA (8:15) con un Boston Bag de Totoro sobre HisokA.

4. Yuko Sakurai y Chie Ozora derrotaron a Momo Tani y Kaho Matsushita (12:11) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold de Ozora sobre Matsushita.

5. Saori Anou vs. Ibuki Hoshi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

6. International Ribbon Tag Team Title: Makoto y Hamuko Hoshi (c) vencieron a Sumikaba Yanagawa y Misa Kagura (18:06) con un Diving Body Press de Hoshi sobre Kagura defendiendo el título