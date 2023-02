“Como personaje, Cara Noir es un compendio de las mejores y peores partes de mí como persona, y me permite expresarme por completo en este escenario que llamamos lucha libre profesional”. Así hablaba Tom Dawkins vía South West Londoner el pasado verano, luego de perder contra Spike Trivet y tener que desprenderse de ese alter ego para sus implicaciones sobre PROGRESS.

Sin embargo, los seguidores no ven claroscuros en Cara Noir, el mayor técnico de la historia de PROGRESS, con un reinado como campeón mundial que irónicamente se inició sin respetable presente, cuando este factor deviene esencial en la filosofía de Tom Dawkins.

Y es que su rivalidad con Spike Trivet se nutre de los orígenes mismos del teatro griego, donde máscara y persona (originalmente cara) eran lo mismo. Nunca antes un luchador había jugado de esta forma con los conceptos clásicos de las artes escénicas, sublimando el “kayfabe”.

Podemos encontrar batallas por personajes en el pasado, como aquel L.A. Park vs. La Parka. Pero la que nos ocupa va mucho más allá de los derechos de un nombre. Y más allá de la lucha libre.

Una cita del sociólogo Ervin Goffman así lo expone.

«Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado de la palabra ‘persona’ sea ‘máscara’. Es más bien un reconocimiento del hecho de que, más o menos, conscientemente, siempre y por doquier, cada uno de nosotros desempeña un rol. Es en estos roles donde nos conocemos mutuamente, a nosotros mismos. En cierto sentido, y en la medida en que esta máscara representa el concepto que nos hemos formado de nosotros mismos –el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir–, esta máscara es nuestro ‘sí mismo’ más verdadero, el yo que quisiéramos ser».

► Camino a la redención

Esta tarde, como estelar de PROGRESS Chapter 150: When The Man Comes Around, el arco narrativo de Tom Dawkins ha experimentado un catalizador dramático crucial, porque mediante su victoria ante Spike Trivet, Cara Noir está de vuelta en la promotora británica.

Trivet no se lo puso fácil, saliendo al ring caracterizado cual versión Bullingdon Club de Cara Noir. Juego mental que finalmente pudo superar Tom Dawkins, respaldado, eso sí, por casi todo el vestidor de PROGRESS (y su pareja), demostrando sumo rechazo hacia el reinado de Trivet. Que por ahora continuará, pues el combate quedó exento de carácter titular. Es de suponer un nuevo duelo próximamente, ahora sí con el Campeonato Mundial PROGRESS en juego, como cierre de arco.

Y aunque todo finalizara aquí, esta rivalidad merece desde ya un hueco en los anales de la lucha libre, por el desempeño de ambos protagonistas, por el mimo de PROGRESS a la hora de narrarla (el vídeo “build-up” del combate de hoy, con “Sinner Man” de banda sonora, es una buena muestra) y como ya dije, por su trasfondo metaluchístico.

Seguidamente, los resultados completos de PROGRESS Chapter 150: When The Man Comes Around, celebrado desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

Nick Wayne derrotó a Callum Newman

TK Cooper atacó a Smokin’ Aces tras bambalinas

Axel Tischer derrotó a Mike Bird. Tras el combate, Charles Crowley retó a Bird.

Dan Moloney derrotó a Warren Banks. Tate Mayfairs intervino.

Nina Samuels derrotó a Alexxis Falcon por DQ.

Ricky Knight Jr. derrotó a Big Damo (c) para ganar el Campeonato Atlas PROGRESS.

Skye Smitson derrotó a Raven Creed luego de que Lana Austin rechazara luchar.

Se anunció la presencia de Nigel McGuinness en Super Strong Style 16.

Lio Rush derrotó a Man Like DeReiss.

Millie McKenzie derrotó a Lizzy Evo.

Tom Dawkins derrotó a Spike Trivet en un combate sin descalificación para recuperar su personaje de Cara Noir en PROGRESS.

