WWE estuvo ayer 29 de abril de 2023 celebrando un house show en la Ford Arena en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

Como curiosidades, podemos señalar que Karrion Kross continúa trabajando en los eventos no televisados en espera de que vuelva a la programación semanal; no se sabe por qué está alejado de ella actualmente, aunque entendemos que es por falta de ideas. Mientras, Chelsea Green y Sonya Deville continúan formando equipo, más de manera improvisada, para que las dos estén haciendo algo, que porque realmente sean una alianza fuerte. Y Shotzi luchando por el título es interesante y podríamos pensar que la están probando para la televisión.

In this moment, all I could think of was @SimonMiller316 saying “the most devastating move in ALLLLL of sports entertainment”💥💥💥@AustinCreedWins #WWEBeaumont pic.twitter.com/uzMFWItYq8

— MADDIE WITH THE BATTY (@brutallymads) April 30, 2023