Resultados PROGRESS Chapter 151: Heavy Metal

Si este mes WWE ha sido muy criticada por el resultado del gran estelar de WrestleMania 39, donde Roman Reigns retuvo corona ante un Cody Rhodes que muchos esperaban consumase su arco de redención en honor a su padre Dusty, hoy PROGRESS Wrestling está obteniendo un “feedback” similar con su Chapter 151: Heavy Metal.

Y es que la importancia de un buen cierre de historia, como ya expuse, resulta clave, condicionando incluso todo el sentido del viaje. Y la lógica dictaba que esta tarde, Cara Noir, luego de perder su personaje a manos de Spike Trivet el pasado junio en la segunda jornada de Super Strong Style 16 y recuperarlo el pasado febrero en Chapter 150, recuperara también el Campeonato Mundial PROGRESS.

Pero Cara Noir fue derrotado limpiamente por Trivet dentro de la jaula de acero que los contuvo y que dio eslogan al combate: “Two birds, one cage”.

¿Una decisión creativa originalmente planeada o fruto de las circunstancias? Según el testimonio de varios seguidores, Cara Noir pareció lesionarse durante la contienda, así que tal vez esa consigna promocional de “The Last Act” quede eventualmente desvirtuada y el gladiador luche una vez más contra Trivet.

► Se confirma un “All In Weekend”

Dejando de lado el estelar, sí que hubo noticias más positivas durante Chapter 151. La principal, que PROGRESS unirá fuerzas con DEFY Wrestling el 26 de agosto mediante dos eventos: The Splendid & The Vile + It’s Clobberin’ Time, ambos sobre Londres. Y habrán caído en la cuenta que AEW All In tendrá lugar al día siguiente. Véase, una suerte de “All In Weekend” va tomando forma en torno al Wembley Stadium.

Celebrado desde el Electric Ballroom de Londres, estos fueron los resultados completos de Chapter 151.

