Dije en la previa de este Chapter 152 de PROGRESS Wrestling que una victoria de Spike Trivet y sus esbirros allí, por primera vez compitiendo unidos como facción (Dominatus Regnum), supondría otro golpe para los seguidores de la promotora británica, tras la derrota de Cara Noir en Chapter 151 hace menos de una semana.

Y los cuentos de hadas siguen sin hacerse realidad, que diría Trivet. El Campeón Mundial PROGRESS, Bullit, Charlie Sterling y Nick Riley, salieron ganadores de su choque contra Axel Tischer, Big Damo y Sunshine Machine en el estelar. Asimismo, de nuevo una lesión jugó su importante papel, porque Tischer tuvo que abandonar la contienda antes de tiempo.

► La era oscura de PROGRESS

Celebrado ayer desde la BEC Arena de Manchester (Inglaterra), PROGRESS Chapter 152: For The Love Of Progress dejó los siguientes resultados.

🎤 WHEN I SAY 01 YOU SAY 21…



🐉 The Lyrical Dragon, Man Like Dereiss has answered the PROGRESS ATLAS Championship Open Challenge.#PROGRESSWrestling #Chapter152 pic.twitter.com/RaSPpMG56V — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) April 28, 2023

🚨 SUPER STRONG STYLE 16



🎤 Nigel McGuinness has just announced the 6th entrant into #SSS16



💪 Nick Wayne



🎟️ Get your tickets here:https://t.co/OqurA78Iqs #PROGRESSWrestling pic.twitter.com/2ziTxSEE1O — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) April 28, 2023