Will Ospreay luchará en AEW All In

Cualquier talento de la escena británica querrá formar parte de AEW All In. Will Ospreay no esconde su deseo, como hemos recogido vía varias declaraciones durante el último mes.

Y Dave Meltzer cree que Ospreay debería consumar trilogía con Kenny Omega sobre el Wembley Stadium, pues el periodista prevé que haya un segundo encuentro en Forbidden Door II este próximo 25 de junio.

«Diría que si van a hacer esto, yo haría que Omega ganase otra vez en Forbidden Door y guardaría la victoria de Ospreay para Wembley. Puedo imaginarme a Kenny Omega y Will Ospreay en Wembley, con Will Ospreay finalmente teniendo su victoria sobre Omega. No estoy seguro si es el plan de AEW y NJPW, pero la historia se escribe sola».

► El gran abanderado

Ahora, ante los micrófonos de la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, Meltzer confirma que Ospreay formará parte de AEW All In.

«Will Ospreay, en lo relativo a hace un par de días, estaba programado para el show. No conozco quién será su oponente, no sé qué combate tendrá, pero estaba programado para el show».

Seguidamente, Meltzer valora el poder mediático de Ospreay entre los espectadores de AEW en el archipiélago.