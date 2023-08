Dakota Kai lo aclara: «Aún faltan casi seis meses»

«Vine porque este es un momento tan importante para [IYO] y para nosotras como grupo. Todavía estoy lejos de recibir el alta médica para volver al ring. Pero tenía que estar aquí esta noche para apoyarla. Este logro es realmente asombroso para ella, representando a Damage CTRL. El 2024 promete ser espectacular. Estamos avanzando. Estoy levantando mucho peso en el gimnasio«. Dakota Kai aclaraba que aún no está recuperada de su lesión después de aparecer en SummerSlam.

► Dakota Kai aún no vuelve a WWE

De la misma manera, la luchadora apareció en el SmackDown de la semana pasada -cuando IYO SKY, la Campeona WWE, y Bayley atacaron a Charlotte Flair y Asuka-, lo que hizo nuevamente ilusionarse al WWE Universe de su vuelta a la acción luchística. Sin embargo, una vez más, nada más lejos de la realidad. La integrante de Damage CTRL aclara en una reciente transmisión de Twitch que su retorno no está ni mucho menos cerca, de hecho, no será hasta el año que viene.

«Existe una idea equivocada sobre mi presencia en SmackDown. Aún no estoy recuperada. Probablemente notarás que no estoy realmente involucrada en nada que requiere ‘actividad’. Digamos que todavía faltan casi seis meses para que me autoricen oficialmente«.

Podríamos pensar que, como ocurre habitualmente en WWE, es una fecha alejada de la realidad para que Dakota Kai vuelva sorprendiendo a todos, por ejemplo, en cinco meses, durante Royal Rumble. Pero de momento únicamente podemos especular con esto pues toda la información que tenemos es esta. De la misma manera, basándonos en ella, quizá la luchadora esté apareciendo de manera regular en la programación mientras se recupera. Veremos qué pasa mañana en SmackDown.