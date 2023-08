La próxima pelea de la estrella adolescente Raúl Rosas Jr será contra Terrence Mitchell en UFC Fight Night 227 el 16 de septiembre en Las Vegas.

El joven de 18 años apareció por primera vez con una victoria en la Contender Series, donde impresionó con su habilidad y compostura para su edad, lo que le llevó a convertirse en el fichaje más joven de la promoción.

Rosas Jr ganó en su debut promocional a finales del año pasado con una sumisión en el primer asalto contra Jay Perrin. Sin embargo, en su último combate, Christian Rodrigues le derrotó por decisión unánime.

► El rival de Rosas Jr en Noche UFC

Ahora Rosas Jr se enfrentará a Mitchell, de 33 años, que llegó a la UFC este año tras una racha de 11 victorias en el circuito regional.

Sin embargo, el debut de Mitchell el mes pasado puso fin precipitadamente a esa racha al ser noqueado por Cameron Saaiman a mediados del primer asalto.

El combate entre Rosas Jr. y Mitchell se une al UFC Fight Night 227, que se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas y estará encabezado por la revancha por el título del peso mosca femenino entre la nueva defensora del título, Alex Grasso, y la ex campeona Valentina Shevchenko, mientras que se rumorea que Kevin Holland vs. Jack Della Maddalena serán los dos combates principales.

Con esta incorporación, la actual alineación de Noche UFC incluye:

Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko

Jack Della Maddalena contra Kevin Holland

Anthony Hernández contra Roman Kopylov

Santiago Ponzinibbio contra Daniel Rodríguez

Loopy Godinez contra Sam Hughes

Terrence Mitchell contra Raúl Rosas Jr.

Edgar Chairez vs. Daniel Lacerda

Iasmin Lucindo vs. Elise Reed

Tracy Cortez vs. Jasmine Jasudavicius

Christos Giagos contra Daniel Zellhuber