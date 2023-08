Dakota Kai, todavía lejos de volver a luchar en WWE

“Estoy ya sin mi aparato ortopédico y de vuelta usando pantalones de chándal con agujeros en las rodillas”. Finalizando junio, Dakota Kai daba esta actualización sobre su recuperación. Era un motivo de alegría momentánea pero no realmente no hubo una continuación de la misma puesto que la luchadora todavía no ha vuelto a los encordados de WWE. Sí a la programación, pues el sábado estuvo en SummerSlam para festejar con IYO SKY que esta ganara el Campeonato Femenil WWE cobrando su maletín de Money in the Bank.

► La recuperación de Dakota Kai

Y nuevamente fue razón de contento por parte del WWE Universe verla en el Premium Live Event, aún más mientras todos celebraban el triunfo de la Genius of the Sky. Lamentablemente, que apareciera no quiere decir que esté cerca de volver a las cuerdas. Ella misma lo puso en claro en la conferencia de prensa posterior.

«Vine porque este es un momento tan importante para [IYO] y para nosotras como grupo. Todavía estoy lejos de recibir el alta médica para volver al ring. Pero tenía que estar aquí esta noche para apoyarla. Este logro es realmente asombroso para ella, representando a Damage CTRL. El 2024 promete ser espectacular. Estamos avanzando. Estoy levantando mucho peso en el gimnasio«.

Dakota Kai no tiene un combate desde el 12 de mayo, cuando en SmackDown hizo pareja con Bayley y juntas perdieron ante Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Continuaremos informando sobre su evolución en SÚPER LUCHAS cuando tengamos más novedades. Por ahora, King Kota continúa recuperándose.

No es la primera vez que una lesión detiene la carrera de Dakota Kai y si bien todavía es joven es una lástima porque tiene mucho que mostrar como WWE Superstar. Tanto en Damage CTRL como individualmente cuando un día tome ese camino.