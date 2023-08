La odisea de Dakota Kai y su regreso a SummerSlam

Dakota Kai fue depedida en mayo de 2022, pero regresó durante SummerSlam ese año, donde regresó como parte de Damage CTRL junto a Bayley e Iyo Sky. Desde entonces, ha tenido una decente carrera en el elenco principal, logrando en algún momento el campeonato femenil de Parejas WWE, pero lamentablemente está fuera de acción debido a que sufrió una desafortunada lesión en el ligamento cruzado anterior. No obstante, la ex NXT logró aparecer en el reciente SummerSlam para estar allí para la gran victoria de Iyo Sky.

► Dakota Kai, la invitada de última hora a SummerSlam

Como se vio durante el reciente SummerSlam, Asuka defendió su Campeonato Femenil WWE contra Charlotte Flair y Bianca Belair, que terminó con la victoria de esta última. Sin embargo, Iyo Sky inmediatamente salió y cobró su maletín de Money In The Bank sobre Bianca Belair y la venció para convertirse en la nueva Campeona. Dakota Kai también apareció después de su victoria, junto a Bayley, para celebrar.

Mientras hablaba en una reciente transmisión de Twitch, Dakota Kai explicó el loco viaje que tuvo que hacer para llegar a tiempo para SummerSlam y celebrar con Iyo Sky.

«Literalmente descubrí que querían que yo estuviera allí en SummerSlam, pero todo esto fue una travesura, ¿verdad? 1 de la tarde de ese día (se rió). Todavía estaba escalofriante. Yo estaba como, oh, es sábado. Es mi sueño del día, voy a relajarme, ni siquiera voy a configurar mi alarma, mi teléfono estaba en No molestar. Siempre tengo mi teléfono en no molestar cuando no me necesitan y estaba como, genial, voy a dormir hasta tarde. Me despierto, mi teléfono está explotando. Yo estaba como, ‘Oh, Dios mío’. Mi ansiedad estaba por las nubes. Acabo de ver todas estas llamadas perdidas, todos estos mensajes de texto y son como, ya sabes, Bayley me está enviando mensajes de texto o tratando de llamarme. Ella dice: ‘¡Te necesitamos aquí!’ Y yo digo: ‘¿Saben qué día es? ¿Y qué hora es? ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde está SummerSlam?

Las matemáticas no son matemáticas en este momento… Entonces, a partir de ese momento, durante el resto del día, mi ansiedad estuvo en un 10. Estaba en un maldito 10. No era momento para no estar ansioso, así que yo, No estoy lista, ¿sabes a lo que me refiero? Tengo que arreglarme el pelo. Eso es todo. Debo asegurarme de que el perro esté bien atendido… Eso estuvo bien, pero todo lo demás, dije: ‘Chicos, ¿hay algún vuelo que me lleve allí a tiempo?’… Había un vuelo que querían que tomara. subir y creo que eran como las 5:15 pm y no pude llegar, no pude. Yo estaba como, ‘Chicos, no puedo asistir’. En primer lugar, vivo como a 30 minutos del aeropuerto… ‘Lo siento, chicos. no puedo hacerlo ¿Hay otro vuelo? Literalmente, solo quedaba un vuelo y esto solo muestra lo desesperado que estaba por llegar allí porque era para Spirit (Airlines) y estoy como, oh, Dios mío. Nunca antes había volado en Spirit. Por favor, no dejes que pase nada. Por favor, no dejes que nada suceda y este vuelo estaba programado para las 6 de la tarde. Así que me arreglo el cabello, mi peluquera viene y me engancha. Estoy como, ‘Oh, Dios mío. Muchas gracias’ y luego cogí un Uber para ir al aeropuerto como, ¿qué era? 4 de la tarde más o menos, 4:15. Fue más agitado que el año pasado… Así que estoy como, estás bromeando.

¿El único vuelo disponible es Spirit? Ugh, porque el otro después de ese es Delta, pero eso… quiero decir que eran las 8:39 p. m. Bien podría no haber ido. Así que llevé un Uber al aeropuerto para tomar este vuelo Spirit de las 6:00 p. m. y no embarcamos a la hora en que embarcamos, que es como a las 5:25 o algo así. Estamos parados allí y me estoy poniendo muy ansiosa. Solo estoy internalizando todo en este momento. Estoy como, ¿hay algún punto para que me suba a este vuelo? ¿Lo lograré? ¿Me subiré a este vuelo y llegará allí y el espectáculo terminará y simplemente me daré la vuelta y regresaré? Qué manera de ir, así que solo estoy parado allí, pasa el tiempo de embarque. Son como las 6 p. m., todavía estamos parados y yo solo estoy parado… Así que todos están parados allí y yo estoy como… Nos subimos al avión, nos sentamos. Se está acercando a las 7 y estoy como, amigo, SummerSlam comienza en una hora. ¿En qué mundo voy a hacer esto?

Esto es Loco. Además, el avión, el personal de la azafata dice que hubo problemas de mantenimiento, por lo que se retrasó el despegue. Estábamos todos sentados en el avión y solo están esperando los papeles. Estos malditos papeles. No sé si ustedes alguna vez han tenido que esperar por los papeles de mantenimiento, pero es todo un asunto. Estoy como, ¿cómo en la tecnología actual tienes que esperar físicamente por una hoja de papel? Tenemos tecnología. Simplemente envíeles un mensaje de texto, diga, ‘Sí, bien. Estamos bien… Literalmente esperamos una pila de papeles’. Son como las 7 p. m. en este momento y todavía estamos sentados allí.

Ni siquiera nos hemos alejado de la puerta y luego, esta familia se levanta y comienzan a deambular en el avión porque es una familia de, quiero decir ocho, ocho o nueve y todos están, creo, sentados por separado en el avión. Tal vez consiguieron las entradas en el último momento. Entonces deben haber pensado que era un buen momento para comenzar a ver si podían cambiar de asiento con otras personas para poder sentarse juntos. Entonces obtenemos los papeles de mantenimiento y la cosa es que estábamos esperando a que la familia se sentara y yo estaba como, son las 7 de la noche, son más de las 7. Yo estaba como, todo lo que salió mal, podría. Hermano, eventualmente se sientan.

Despegamos a las 7:15 pm. 7:15 chicos. Eso es como un vuelo de dos horas y media hasta Detroit. Olvidé a qué ciudad íbamos porque estaba tan frenético, pero sí, así que vamos y cuando aterrizo, creo que es en el medio del espectáculo. Quiero decir que fue después de Shayna Baszler vs Ronda Rousey. ¿Cuál fue el encuentro después de ese? GUNTHER vs. Drew McIntyre Cualquiera que fuera la lucha, estábamos aterrizando… Cualquiera que fuera la lucha después de la de Shayna y Ronda, aterrizamos y gracias a Dios enviaron un servicio de auto para que viniera a buscarme y luego también tenían una maquilladora en el auto. Literalmente estábamos en ese punto, así que corro al reclamo de equipaje. El servicio de autos está ahí para venir a buscarme. Nos apresuramos al coche, S.U.V. y la señora que me maquilla ya está montada en el coche… 20 minutos en coche desde el aeropuerto hasta el lugar. Así que me estoy maquillando, estamos recorriendo las calles.

Estamos jugando al maldito Tetris con el pincel de maquillaje en mi cara mientras intentamos llegar al Ford Field. Sí, afortunadamente ese encuentro fue el semi estelar porque definitivamente no lo habría logrado, no creo… Así que estamos tratando de hacer eso en el auto. Finalmente llegamos al lugar. Se apresuraron y me maquillaron para prepararme y luego me vestí en el vestuario y luego fue directo a ser cargado para donde debía estar. Ni siquiera pude saludar a todos en realidad. Fue un rápido, ‘¡Hola! Estoy aquí’ y luego me sacaron… Me tienen que llevar por una parte donde hay fans. Entonces, sí, me llevan, pero estoy sudando porque estoy cubierto de ropa.

Ya estaba usando pantalones chicos y pensé: ‘¿Tengo que ponerme estos pantalones de chándal X-Out? Porque mis pantalones ya son negros’ y dicen, ‘Hmm, es posible que vean los zapatos’. Así que me puse los pantalones encima de los pantalones… No había tiempo ni para pensar en el estrés. Ni siquiera sé si eso tiene sentido porque estuve estresado todo el tiempo, pero no había tiempo ni siquiera para comprender lo que estaba sucediendo. Yo estaba como, estoy usando Chuck Taylors. Nadie va a decir, ¡oh! Solo una persona usa Chuck Taylors. Como la marca de zapatos más popular del mundo (se rió)… Luego me llevaron a través de la multitud y luego fue como un área donde me tenían, que era como donde los técnicos estaban sentados y esas cosas. No tuve tiempo de respirar.»

Dakota Kai todavía está muy lejos antes de regresar al ring después de su cirugía de ligamento cruzado anterior, pero no deja de ser una excelente noticia que haya podido estar junto a sus compañeras festejando el mayor logro de la carrera de Iyo Sky.