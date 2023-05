Will Ospreay: “Jericho y Mysterio son mis ejemplos”

A sus 30 años, con 12 de carrera en la lucha libre profesiona, Will Ospreay es un luchador que influencia a las nuevas generaciones. Incontables jóvenes están intentando tomar su estilo para hacerlo propio y convertirse en estrellas de los encordados como lo es el Aerial Assassin. Y de la misma manera él mientras crecía, mientras entrenaba y luchaba para ser quien es actualmente, también se veía influenciado por otros. En su reciente entrevista con Chris Van Vliet señala a Chris Jericho y Rey Mysterio.

► La influencia de Will Ospreay

“No sé, supongo que soy un poco mi peor crítico, pero siento que he creado un estilo propio. Ahora llegué al punto en el que tengo amigos que participan en shows independientes en Estados Unidos y dicen que no podrás creer la cantidad de chicos que hacen tus movimientos ahora. Llega al punto en el que hacen [hace una pose] antes de hacer un Oscutter. Realmente me sorprende, porque la verdad es que no me importa. Hace años solía preguntarme por qué lo hacían, pero ahora me da igual, simplemente digo ‘sí, por favor’, no me importa.

“Pero de verdad es asombroso verlos ahí afuera, aunque creo que necesito reevaluar y hacer algunos cambios, pero no creo que tenga que cambiar de forma drástica. Jericho y Mysterio son mis ejemplos principales. Todavía considero que Jericho, incluso ahora, no es un luchador acrobático, pero mucha gente podría decirlo porque hace un Lionsault, pero incluso Mysterio aún logra considerarse un acróbata. Aunque no hace tantos trucos como solía hacer, esa fuente de juventud que tienen es increíble. No sé, es como un trubo de magia”.