De novato a atleta élite: La transformación de Will Ospreay

Will Ospreay ha sido el invitado más reciente de Chris Van Vliet en Insight y nuestros conocedores de Súper Luchas saben cuán interesantes son siempre las entrevistas con nuestro compañero periodista así que esatremos recogiendo los mejores momentos de la conversación que mantuvieron los dos. Ahora nos enfocamos en la transformación del guerrero británico en atleta, pasando de no saber nada sobre la nutrición y el ejercicio hasta tener su propio entrenador personal y entender lo que necesitaba su cuerpo y mente.

► La transformación de Will Ospreay

“Sí, es que cuando crecía en el mundo de la lucha libre, realmente no tenía el dinero para pagar una membresía de gimnasio. Y cuando finalmente fui, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No entendía las máquinas y todas esas cosas, simplemente hacía de todo. Siempre tuve una figura delgada porque solía bailar durante años. También hacía saltos en trampolín. Siempre estuve activo, pero no sabía cómo hacer ejercicio.

“Fue en 2018, cuando estaba en Nueva Zelanda, cuando probé los ejercicios de Muscle Farm, y aunque sabía qué era una barra con pesas y cómo hacer press de banca y todas esas cosas, no entendía por qué lo hacía en cierto orden. Y luego decidí seguir esos entrenamientos durante tres semanas. Rápidamente comencé a notar cambios y me sorprendí. Fue entonces cuando contacté a un chico llamado Iestyn Rees, que es mi entrenador personal en Inglaterra. Es increíble. Siendo disléxico, es tan difícil leer y entender qué son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. No lo entendía. Simplemente iba a la tienda de papas fritas y comía la cena asada de mi mamá.

“Entender los déficits calóricos y el conteo de macronutrientes era una locura, no lo entendía al principio. Pero Iestyn me lo explicó de manera que pudiera transformar mi cuerpo en varias ocasiones. En 2019, quería enfocarme en ser rápido y ágil para el estilo junior. Luego, cuando me pidieron que cambiara, porque estábamos probando el estilo de los pesos completos en 2019 para ver si podía hacerlo, siento que lo hice bastante bien.

“Luego, cuando llegó 2020 y me encerré en mi habitación, pensé: ‘Voy a superarlos a todos haciéndolo así, voy a superarlos a todos’. Tan pronto como comencé a ver que los lugares cerraban, escuché que los centros comerciales cerraban, pensé: ‘Creo que van a cerrar los gimnasios’. Mi pareja en ese momento decía: ‘De ninguna manera van a cerrar los gimnasios, es por la salud de las personas’. Yo le decía: ‘Pero tienes cosas de metal en el gimnasio, como barras de metal, y la gente tose en sus manos’. Así que decidí gastar alrededor de 6.000 y me equipé para entrenar en casa. Ella decía que estaba desperdiciando mi dinero. Conseguí todo, creo que fue el miércoles, y para el viernes anunciaron el cierre nacional y que los gimnasios estarían cerrados. ¡Maldición! La única vez que superé a todo. Pasé de ser el chico más tonto del vecindario a superar a todos“.

Ospreay habla también de realizar sus movimientos siendo su cuerpo más pesado:

“Descubrí eso de la peor manera posible, porque obviamente, cuando tenía unos veinte años, pesaba 105 kilos. Solo comía comida basura y hacía ejercicio. Hacer un shooting star press no era fácil. Tuve que bajar de peso de nuevo. Luego logré mantener un peso saludable, normalmente estaría entre 95 y 100, ese es un peso cómodo para mí. Me siento cómodo con ese peso. Siento que puedo moverme lo suficiente como para no decepcionar a nadie. Pero una de las cosas que intenté, incluso antes de la New Japan Cup, fue el 450 hacia atrás, donde el poste del ring está aquí y tus oponentes están en esa dirección, lo intenté, ya no puedo hacerlo. Estoy demasiado gordo, tengo barriga y necesito espacio para esconderla. No puedo, en 2016 tenía espacio de sobra. Podía mover mis caderas y todo, pero ahora, hombre, no puedo hacerlo”.