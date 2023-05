Will Ospreay: “No quiero vivir en Estados Unidos”

“Saben [Aussie Open] cuál es mi situación y tengo que hacer lo que sea mejor para mí, ya sea que nada cambie o que todo cambie. Si alguna vez me necesitaran, mi puerta siempre estará abierta para ellos“. Will Ospreay comentaba esto cuando recientemente le preguntaban si la firma de Aussie Open con AEW podría acercarlo a tomar ese mismo camino. No cierra la puerta pero tampoco confirma nada. El guerrero británico ha estado hablando bastante sobre su futuro pero todavía sin aclarar realmente nada.

► Will Ospreay: solo una cosa clara

O casi nada, porque sí tiene clara una cosa: no quiere vivir en Estados Unidos. Esto le dijo recientemente a Chris Van Vliet en Insight:

“Tengo mucha confianza en que New Japan y yo llegaremos a un acuerdo porque no quiero vivir en Estados Unidos. Eso es lo que me detiene. Simplemente no quiero hacerlo. Me limita. Básicamente estoy diciendo que encontraremos una solución”.

Y en lo relativo a qué más le queda por lograr en NJPW…

“Simplemente disfruto haciéndolo. Siempre puedo reinventarme, cambiar las cosas. En este momento, United Empire está muy en boca de todos. Nuestras ventas de mercancía son realmente buenas en Japón, y hemos sido elegidos como la facción número uno en New Japan según la votación de Tokyo Sports. A pesar de que al principio la situación no era la mejor debido al COVID, no había ninguna razón para que yo, Great-O-Khan, Henare y Jeff (Cobb) estuviéramos juntos, pero lo hicimos funcionar. A lo largo del tiempo, logramos unir a todo el grupo y demostramos que la unión hace la fuerza. Ahora, no puedo caminar por Japón sin que me paren al menos una vez al día y hagan el [gesto de mano] que acabamos de inventar en las islas. Hemos creado un gesto genial”.

