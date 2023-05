¿Aussie Open atraerá a Will Ospreay hacia AEW?

Mark Davis y Kyle Fletcher, Aussie Open, acaban de firmar con AEW. Lamentablemente, no están pudiendo dar sus primeros pasos todavía como equipo All Elite porque Davis se encuentra lesionado y no se sabe cuando volverá a los encordados. Mientras tanto, Fletcher tuvo recientemente un muy buen combate con Orange Cassidy por el Campeonato Internacional. Son una de las mejores noticias que ha tenido la compañía en cuanto a contrataciones en 2023. Fueron dos veces Campeones de Parejas STRONG NJPW y Campeones de Parejas IWGP.

► Will Ospreay no cierra puertas

Ahora muchos se preguntan si ambos atraerán a su amigo Will Ospreay, con quien forman United Empire. No es una conversación nueva el que The Aerial Assassin se convierta en All Elite, pero realmente no está claro si va a suceder. Y cuando le preguntaron al mismo luchador acerca de ello recientemente contestó así mientras hablaba en Dark Puroresu Flowsion:

“Saben [Aussie Open] cuál es mi situación y tengo que hacer lo que sea mejor para mí, ya sea que nada cambie o que todo cambie. Si alguna vez me necesitaran, mi puerta siempre estará abierta para ellos“.

Hasta ahora, Will Ospreay no ha cambiado de discurso, sigue sin tener claro si enfocarse en AEW o continuar en NJPW. Hace poco hablaba también de All In:

«Si los rumores son ciertos y aparentemente soy parte, sinceramente no lo sé. Pero si son ciertos, no sabes lo agradecido que estoy».

¿Qué te parece la firma de Aussie Open con AEW? ¿Te gustaría que se uniera Will Ospreay?