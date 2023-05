Ichiban debutará en MLW en evento Never Say Never

MLW anunció hoy que Ichiban hará su debut en la grabación de televisión FUSION durante el evento Never Say Never el sábado 8 de julio en la Arena 2300 de Philadelphia.

Ichiban es un luchador japonés que ha ganado popularidad en la escena independiente de la lucha libre en Japón. Su estilo de lucha es conocido por ser agresivo y técnico, lo que lo convierte en un oponente formidable para cualquier luchador.

El evento Never Say Never es uno de los eventos más importantes de MLW, y la inclusión de Ichiban en la cartelera seguramente emocionará a los fanáticos de la lucha libre. La Arena 2300 de Filadelfia es un lugar icónico que ha sido sede de muchos eventos importantes de la lucha libre, y los fanáticos pueden esperar una experiencia emocionante y única en este lugar histórico.

La inclusión de Ichiban en la cartelera también demuestra el compromiso de MLW de presentar a los mejores luchadores de todo el mundo. Los fanáticos pueden esperar ver una pelea emocionante y de alta calidad entre Ichiban y su oponente en el evento Never Say Never.

El orgullo del NumberOneDojo está llegando a Major League Wrestling. Impresionando a los oficiales de la liga mientras desataba una furia de puroresu letal en el circuito de lucha libre del noreste, el excepcional peso mediano ahora se embarca en un nuevo desafío: MLW.

El representante de NumberOneDojo agrego:

“Todos los caminos conducen a la arena 2300 cuando Ichiban hace su debut en MLW”,

“La Kokujin Katana del NumberOne Dojo viajará una vez más a un territorio desconocido, buscando probar su poder contra los mejores. Ichiban desea demostrar su valía aquí en las Grandes Ligas luchando contra los guerreros más fuertes de MLW y dándoles una lección en el camino del ONE”.