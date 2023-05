Aussie Open, nuevos “All Elite”

Llegaba muy motivado Kyle Fletcher a su combate de ayer contra Orange Cassidy en AEW Dynamite. Porque más allá de la oportunidad de conquistar el Campeonato Internacional de la casa Élite, Fletcher se encuentra actualmente “huérfano” de compañero de armas, luego de que Mark Davis sufriera una lesión, provocando que los australianos tuvieran que dejar vacante hace apenas cuatro días el Campeonato de Parejas IWGP y el Campeonato de Parejas NJPW STRONG.

Por fortuna, parece que una nueva e ilusionante etapa se abre para ellos. Lo de menos anoche estuvo en la derrota de Fletcher ante Cassidy. Tony Khan, tras el combate, anunció que Aussie Open tienen contrato con AEW.

They’re one of the top tag teams in the world, and now it’s official:

Aussie Open @kylefletcherpro + @DUNKZILLADavis are ALL ELITE!

Incredible match tonight Kyle Fletcher on @TBSNetwork on Wednesday Night #AEWDynamite, and get well soon, Mark Davis!

Congratulations #AussieOpen! pic.twitter.com/S0Cjt9ZTUT

— Tony Khan (@TonyKhan) May 25, 2023