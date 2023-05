Steve Austin explica su “acuerdo Austin” con WWE

Steve Austin ofrece detalles sobre los resultados financieros de su icónica camiseta 3:16 con WWE en una reciente entrevista en el podcast SI Media. Estamos hablando de una de las prendas de ropa más exitosas y recordadas de la historia de la lucha libre profesional. Hablando de ventas, en la misma charla, Stone Cold se mostraba de acuerdo con la transacción WWE-Endeavor.

► El “acuerdo Austin”

“No sé cuánto exactamente. Definitivamente fueron cifras de siete dígitos, probablemente ocho dígitos en este momento. En la WWE, recibes cheques de regalías cada trimestre. Recuerdo cuando se me ocurrió esa camiseta. Empecé a hacerme popular y creé esa promo, sacaron la camiseta y esas camisetas estaban en todas partes. Tuve una conversación con Vince y le dije: ‘Veo muchas camisetas por ahí, pero mi cheque de regalías no refleja eso’. Él me respondió: ‘Steve, ¿qué crees que deberíamos hacer?’. ‘Creo que necesitamos cambiar los porcentajes’. Él propuso un número, ‘¿Qué te parece eso?’. Yo respondí: ‘Me gusta’. Fue un trato justo. Se hizo conocido como el acuerdo Austin.

“Las cosas siguieron adelante y nunca olvidaré que llegó el momento de entregar los cheques de regalías de ese trimestre y Vince quería entregármelo personalmente. Me lo dio y me dijo: ‘Steve, te lo entrego personalmente porque nunca antes he entregado un cheque como este a nadie’. Miré el monto y era una cantidad considerable. Quería entregármelo en persona debido a la cantidad de camisetas vendidas con ese porcentaje. Fue un momento especial. Me enorgullecía poder vender mercancía porque cuando WCW no me veía como una estrella, pensé: ‘Hey, hombre, nunca fui el elegido, pero a través de trabajar duro y tratar de encontrar una identidad, finalmente lo hice y me convertí en una entidad comercializable’“.

Luego, le preguntaron a Stone Cold si hubo alguna negociación con Vince McMahon respecto al porcentaje de las ventas que recibía por la camiseta.

“Él lo planteó antes de que siquiera se lo pidiera. Yo solo estaba pensando ‘El porcentaje no es correcto’ y él dice ‘¿Qué tal esto?’ Yo dije que sí. Odio hablar de dinero, y por eso no doy cifras. Nunca me ha gustado hablar de dinero, ni siquiera con Vince. Entré en el negocio de la lucha libre porque quería ser luchador, pero tienes que hacer lo mejor que puedas por ti mismo, eso es lo que importa”.