¿Tiene UFC favoritismo con Islam sobre Sterling?

Ray Longo no está de acuerdo con la forma en que la UFC ha tratado a Aljamain Sterling. Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC), campeón del peso gallo, se enfrentará a Sean O’Malley (16-1 MMA, 8-1 UFC) en la pelea estelar del UFC 292, que se celebrará el 19 de agosto en el TD Garden de Boston.

Sterling acaba de vencer a Henry Cejudo en el combate estelar del UFC 288, tras cinco asaltos. En un principio quería más tiempo para recuperarse antes de reservar su próxima pelea, y Longo no cree que sea justo que la UFC ofrezca a Sterling una pelea tan rápidamente.

“Para mí, en los negocios e incluso aquí abajo, ya sabes lo que le gusta a la gente: la consistencia“, dijo Longo en un episodio reciente del Podcast Anik & Florian. “Si vengo aquí, todo el mundo paga 200 dólares al mes, y luego están caminando por el gimnasio, y alguien dice: ‘No, él sólo me cobra 75 dólares’, eso no es bueno, ¿sabes lo que quiero decir? Tiene que ser coherente. Por eso he dicho que estamos dando ejemplos en los que parece que casi hay favoritismo”.

Longo señaló al campeón de peso ligero Islam Makhachev, que retuvo su cinturón contra Alexander Volkanovski en UFC 284 en febrero. Se espera que su próxima defensa del título tenga lugar en el UFC 294 el 22 de octubre en Abu Dhabi.

“Creo que es la inconsistencia de, bueno, ‘Makhachev no ha peleado en un año. ¿Por qué me apresuras a pelear en dos meses? Ahí es donde tengo un problema“, dijo Longo. “Me gusta la imparcialidad, y me gusta la transparencia de saber que todo el mundo está haciendo lo mismo.

“Si Dana (White) quería dar la vuelta a todo el mundo cada dos meses, entonces eso es todo. Eso es lo que usted firmó. Son sus reglas. Es su empresa. Él la construyó. Él toma las decisiones. Pero hacer una cosa una vez y otra no, creo que ahí es donde se pone un poco pegajoso para mí”.