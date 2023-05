Will Ospreay repasa todo lo sucedido alrededor de su mano a mano con Kenny Omega en Wrestle Knigdom 17 en Insight with Chris Van Vliet. En cualquier otro momento de sus carreras, de sus vidas, de las de todo el mundo, hubiera sido un tremendo espectáculo luchístico, una ocasión de ensueño, y aún así lo fue, pero no olvidemos la pandemia del COVID-19.

► Will Ospreay contra Kenny Omega

“Me encantó, creo que los dos realmente colaboramos mucho para poner todo eso junto y estoy orgulloso de ello. Seguro que él también está contento con lo que hicimos. Pero sí, creo que el aspecto narrativo proviene de esa experiencia del mundo real que atravesamos durante el COVID. Porque creo que muchas personas tuvieron privilegios de los que nosotros no disponíamos. Al principio, nos impidieron completamente la entrada a Japón. No había forma de ingresar. Y luego, obviamente, cuando finalmente pudimos entrar, teníamos que hacer una cuarentena de dos semanas. Afortunadamente, en ese momento tenía mi apartamento, así que no tuve que hacer tantas cuarentenas, pero fue una locura, sucedieron tantas cosas de golpe y él simplemente no estaba preparado para ello. Llamabas a tu pareja y a tu familia y era como, ‘oye, ¿cuándo vas a volver a casa?’, y tú decías, ‘no lo sé’. Y luego recuerdo haber estado encerrado en la habitación.

“Fue una locura, aterrizabas, pasabas cuatro horas en el aeropuerto llenando todos los formularios. Luego, aunque tenías una nota del médico diciendo que no tenías COVID, tenías que hacerte otra prueba de COVID. E incluso cuando daba negativo, aún te llevaban al hotel durante 14 días. Y no era grande, era como la mitad de la habitación. Solo había una cama y era una locura. Porque luego, normalmente pensarías, ‘al menos puedo luchar’, ¿verdad?

“Amo a New Japan. Me encanta el estilo de lucha. Soy un apasionado. Simplemente creo que este estilo que me gusta es el que realmente me hace sentir cómodo. Y lo mejor de la lucha libre es el público japonés, es increíble. Hacen ruido constantemente, podrías estar solo realizando una llave y verías a personas gritando en la audiencia y cosas así. Es genial. Pero entonces había silencio. Podían estar en el edificio, pero no se les permitía aplaudir porque el gobierno decía que animar provocaría la propagación de COVID. Así que a veces escuchabas un poco, pero luego, debido a que es un país tan disciplinado, simplemente decían ‘wow’ y luego se callaban de inmediato. Sí. Y eso te afecta. Realmente lo hace, porque cuando pasas de tener a unas 40,000 personas en el domo gritando, cantando tu nombre, y luego, de repente, [silencio], es decepcionante“.