Will Ospreay fantasea con luchar contra CM Punk

Si finalmente CM Punk vuelve a AEW, existirá la posibilidad de que luche contra Will Ospreay. Recordemos que este ahora mismo no tiene contrato con NJPW, pero tampoco tiene la intención de irse a vivir a Estados Unidos, por lo que lo más probable es que renueve con la compañía japonesa y siga colaborando con la estadounidense. Y recientemente estuvo hablando con Chris Van Vliet en Insight acerca de verse las caras con el Best in the World, que volvería a las tierras All Elite el 17 de junio durante el estreno de Collision.

► ¿Will Ospreay contra CM Punk?

“¡Quisiera tener un salario más alto! Ahora está bastante abierto, especialmente con la relación que AEW tiene con New Japan. Es tan diferente a como era en 2020. No existía Forbidden Door en 2020. Así que ahora la relación ha crecido y, quiero decir, Kyle [Fletcher] y [Mark] Davis están allí todo el tiempo ahora, y me siento un poco así. Participar en AEW fue una gran revelación para mí en cuanto a cómo funciona la lucha televisada y el ambiente entre bastidores y cosas así. Me di cuenta de que así es como funciona ahora en el lado estadounidense, porque mi única experiencia con la lucha estadounidense son los circuitos independientes y Ring of Honor, donde era solo salir ahí y hacer una buena lucha. Pero aquí se trata de actuar frente a la cámara y cómo interactuar con ella, lo cual no me permitieron hacer antes. Entonces, está bien, hay otra cosa más que aprender”.

Ospreay comenta también acerca de si alguna vez ha tenido una mala lucha:

“No me gustó, no me gustó lo de Vader. Y no me gusta hablar mal de él porque ya falleció. Pero la verdad es que no lo disfruté. Fue como si no hubiera un acuerdo establecido y luego él lo rompió porque no quería hacer el trabajo, fue una serie de cosas, pero simplemente fue desagradable trabajar con él. Sin embargo, no le deseo ningún mal, espero que su familia esté bien y todo, porque no es fácil perder a un padre o algo así. Solo quiero decir que no me gustó, pero Chris Hero lo disfrutó“.