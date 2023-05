Seth Rollins, la verdadera puerta prohibida de Will Ospreay

Will Ospreay nunca tuvo la oportunidad de luchar contra Seth Rollins. Cuando el ahora Campeón Mundial de Peso Completo WWE dejó el circuito independiente para comenzar su carrera en la compañía más grande del mundo luchístico, The Aerial Assassin todavía no había empezado a destacar. Y de la misma manera parece imposible que vaya a suceder algún día puesto que seguramente El Visionario se retire en el imperio McMahon, un lugar con el que nunca firmará el guerrero británico. Aún así, soñar es gratis y ese es el combate que querría la estrella de NJPW.

► Will Ospreay desea enfrentar a Seth Rollins

“Creo que definitivamente sería Seth [Rollins], después de nuestra pequeña interacción en Twitter. Sería divertido enfrentarnos. Y en este momento, él está en la cima de su popularidad. Ves a la multitud cantando su canción y todo, es algo sorprendente. Especialmente si consideras cómo estaban las cosas cuando tuvimos nuestro intercambio anteriormente. Fue una combinación de mala gestión y otras circunstancias en ese momento, pero ahora es simplemente increíble. Es asombroso ver cómo ha cambiado todo”.

En espera de ver si esa puerta se abre algún día, Ospreay continúa evolucionando:

“Creo que se trata de evolucionar constantemente. Tienes que seguir adelante, llevar a las personas a un viaje. Por ejemplo, he luchado contra Taichi. Esa fue mi siguiente lucha individual después de eso, y simplemente me encantó. Fue un estilo completamente diferente. Intentamos adoptar el estilo Kings Road, del cual él fue alumno de Koada, y tomamos pequeños elementos de esa lucha y simplemente los modificamos. Realmente disfruto no depender tanto de las acrobacias aéreas, sino más bien confiar en mis codos ahora“.