Grayson Waller lanza una advertencia a John Cena

Grayson Waller ha ganado mucha relevancia desde que se unió a WWE SmackDown en el reciente Draft. La estrella australiana ha logrado posicionar su programa de entrevistas, e incluso compartió un segmento con John Cena en Money in the Bank discutiendo sobre la sede de una futura edición de WrestleMania, que dio mucho de qué hablar en el Universo WWE, a pesar de no haberse pactado encuentro alguno.

► John Cena volverá a WWE en el mes de septiembre

Cuando John Cena apareció en Money in the Bank muchos se preguntaron cuándo volveríamos a verlo en pantallas, y la respuesta no tardó en llegar, ya que el 16 veces campeón mundial está listo para regresar el próximo mes durante el episodio de SmackDown del 1 de septiembre, y una semana después luchará por primera vez en India en el evento Superstar Spectacle, contra un rival todavía por confirmar.

Luego de que John Cena rematara a Grayson Waller con un Ajuste de Actitud en Money in the Bank, este último reaccionó ante el anuncio del regreso de 16 veces campeón mundial en su cuenta de Twitter y le dijo audazmente a Cena que se limpiara los pies antes de entrar a su casa.

«Asegúrate de limpiarte los pies antes de visitar mi casa».

Grayson Waller no se ha olvidado de lo que le hizo John Cena, y probablemente ambos tengan una interacción durante el SmackDown del 1 de septiembre. De hecho, tampoco podemos descartar de que ambos se enfrenten en el futuro, consdierando que el 16 veces campeón mundial aún tendrá un puñado de luchas por dar al Universo WWE.